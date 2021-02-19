«الإسكان»: غلق باب تلقي طلبات المستثمرين بأراضي العلمين الاثنين المقبل

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن عدد المستثمرين المتقدمين، لحجز قطع أراضي الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري بمدينة العلمين الجديدة، بلغ حتى ساعة تاريخه 13 مستثمرًا، وأن جميع الأنشطة المتاحة تلبي كافة احتياجات المواطنين، خاصة طلاب الجامعة الأهلية وملاك الإسكان المتميز بالمدينة.

الطرح الأول يوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يشترك عدة مطورين عقاريين في عدد من المواقع المتاحة، بحيث يتم الإعلان عن تحالفات جديدة تتقدم واحد، للحصول على قطعة أرض، ما يزيد من سهولة وسرعة تنفيذ المشروعات المختلفة ويساهم في إعمار المدينة طبقاً للجداول الزمنية المحددة سلفًا.

طرح 270 فدانًا لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة باستثمارات 30 مليار جنيه

وتغلق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باب التقدم لحجز الأراضي المتاحة، والبالغ عددها 8 قطع، الاثنين المقبل.

الجزار: تلقي الطلبات مستمر حتى الاثنين المقبل

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن تلقي طلبات المستثمرين لتخصيص 8 قطع أراضٕ ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة بمقر الهيئة بمدينة الشيخ زايد.

وتتراوح مساحات الأراضي المتاحة للحجز ما بين 24 إلى 56 فدانًا، وبمساحة إجمالي نحو 270 فداناً، وهي مخصصة لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 30 مليار جنيها، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

آليات التقديم

1- يتقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض، ويشمل طلب المستثمر قطعة الأرض محل الشراء - السجل التجاري - صحيفة الاستثمار - عناوين المراسلات - سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقا لعرض المستثمر - سابقة الأعمال - الملاءة المالية والمركز المالي - قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مبانى من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45 % إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية.

2 - يتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشروعاته السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.

3 - يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر.

4 - يتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها مالياً، ومن سيقوم بسداد أعلى مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلى لمجموعي البندين السابق ذكرهما، وفى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10 % من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.

5 - يُلغى الوعد بالبيع (كليا أو جزئيا) لأي من قطع الأراضي محل التفاوض حال احتياج الهيئة لها، أو إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة ذلك، ما لم يقم العميل بتوقيع العقد، ويكون التعامل مع الشركات فقط وليس الأفراد أو المنشآت الفردية.

الإسكان: غلق باب تلقي طلبات المستثمرين لتخصيص أراضي الطرح الأول الاثنين المقبل

6 - يتم سداد المستحقات المالية للهيئة بواقع نسبة (25 %) من قيمة حصة الهيئة (10 % يتم سدادها، و15 % تلتزم الشركة بسدادها خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة، فضلًا عن (1% مصاريف إدراية، و0.5 %مجلس أمناء)، على أن يتم سداد باقي ثمن الأرض على أقساط (نصف سنوية أو سنوية حسب رغبة العميل) متساوية (تتفق ومدة تنفيذ المشروع).

7 - يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد (بالإضافة إلي 2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية و 0.5 % مصاريف إدارية)، ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقات جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط.

8 - يمكن للمستثمرين الاطلاع على المواقع المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg) وذلك حتى يوم الأحد المقبل.