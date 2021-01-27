العثور على دولفين نافق أمام الشاطئ العام بطور سيناء.. والمحميات تفحصه

عثر أحد الأشخاص على دولفين نافق أمام الشاطئ العام بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، ويبدو أنه اصطدم بأحد المراكب في أثناء وجودة بمياه خليج السويس.

تلقت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء، بلاغا يفيد العثور على دولفين نافق أمام الشاطئ العام الجديد بطور سيناء، وعلى جسمه أثار إصابات، ويبلغ طوله أقل من متر، ووزنه يصل إلى نحو 50 كيلو جرام.

وقال مصدر بفرقة عمليات جنوب سيناء، إنه جرى إخطار قطاع محميات جنوب سيناء، الذي أرسل فريقا من المتخصصين لمعاينة الدولفين النافق، لتحديد أسباب الوفاة، وجرى دفنه بطريقة علمية.

وقال الدكتور محمد قطب، مدير محميات جنوب سيناء، إن منطقة البحر الأحمر من المناطق التي يكثر بها وجود الدلافين، وهي صديقة للإنسان، ويقوم بحركات بهلوانية في أثناء السباحة.

وأضاف «قطب» أن حالات نفوق الدلافين داخل مياه البحر طبيعية، وتكون نتيجة تعرضهم لبعض الحوادث العارضة في أثناء السباحة بالمياه، وتتقلهم الأمواج من داخل البحار إلى الشواطئ، أو قد تلتهمها أسماك القرش، وأحيانا يكون سبب النفوق هو انتهاء عمرهم بشكل طبيعية.

جدير بالذكر أن الدولفين حيوان لاحم، يستوطن البحار والمحيطات والقليل من الأنهار، وصفوه بعاشق الإنسان البحري، رغم أنه كالخفافيش لا يري، دائمًا ما نجده يُسرع الخطى لنجده كل غريق.

وهو حيوان مرح خفيف الظل، يفضل اللعب واللهو مع الإنسان، ودائمًا ما يصنع المقالب والطرائف كشكل من أشكال المزاح.

وتُعد الدلافين من الحيوانات البحرية المتفردة، فهي رغم أنها كائنات لا تري، إلا إنها تعتمد في غذائها علي الصوت في صيد الفرائس، اعتقد علماء البحريات قديمًا أن هذا الحيوان يميل إلي البرية كثيرا، رغم عدم قدرته للعيش فيها.

ويري بعض العلماء أنه كان يمتلك أقداما منذ ملايين السنين، تساعده على الانتشار على سطح الأرض، خاصة وأن الهيكل العظمي له يحتوي علي عظمتين صغيرتين على شكل عود صغير في جوانبه الخلفية، ما جعلهم يعتقدون أنها من بقايا الأقدام.

ويعد البحر الأحمر ثاني أكبر مستعمرة للدلافين في العالم، أكد علماء الحياة البحرية هذه المعلومة؛ إذ أن الدلافين تنقسم إلى 40 نوعا حول العالم، منهم 8 أنواع ينتشرون بالبحر الأحمر، وبنسبة تجعل مصر ثاني دول العالم التي يتواجد بها تلك الكائنات المرحة، على رأسها الدولفين أحدب الظهر، ذو الأسنان الخشنة، ورايسو، ذو الأنف القاروري، المنقط الأستوائي، والشائع، والمخطط، والدوار.