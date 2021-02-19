وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجد «السادات» بميت أبو الكوم

يفتتح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، مسجد «عصمت السادات»، بقرية ميت أبوالكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد إحلاله وتجديده في شكل معماري رائع بالجهود الذاتية.

خطبة الجمعة وتنظيم النسل

ويؤدى الدكتور محمد مختار حمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بالمسجد ، بعنوان «تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية»، بعد حالة الجدل علي مواقع التواصل الإجتماعي نتيحة الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

افتتاح 32 مسجدا علي مستوي الجمهورية

وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 32 مسجدا جديدا، وهي «الحرمين» بمحافظة، مرسى مطروح، و 10 مساجد في سوهاج، كما تفتتح 13 مسجدا في محافظة الفيوم.

وقال الدكتور كمال السباعي وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، إن مسجد «عصمت السادات» بقرية ميت أبو الكوم، يقام على مساحة 400 متر، ومكون من طابقين، تم بناؤه على أحدث الطرز، موضحا أن وزارة الأوقاف ساهمت بفرش المسجد على نفقتها، ولفت إلى افتتاح مسجد آخر في المنوفية وهو مسجد «نصر الدين القبلي» بقرية دمليج بمركز منوف، ويقام على مساحة 320 متر .

وأضاف وكيل مديرية الأوقا، أن محافظة المنوفية تجهز لافتتاح مساجد أخري خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء منها وتسليمها بشكل رسمي، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية سيشاركون في إفتتاح المسحد بقرية ميت أبو الكوم بمركز تلا .

الجدير بالذكر، أن «عصمت السادات» هو شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتم بناء المسجد بالجهود الذاتية .