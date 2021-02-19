تفاصيل الوظائف الشاغرة بالبنك العربي والمشرق ومصر إيران للتنمية

أعلن عدد من البنوك، توافر وظائف شاغرة داخل عدد من القطاعات المصرفية داخل البنوك، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المطروحة اليوم.

وظائف متاحة للعمل بالبنوك

وظائف بنك المشرق

نوه بنك المشرق مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «Linkedin» عن وظائف خالية، وهي «مدير علاقات الائتمان، ومدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية».

الشروط المطلوبة لمدير علاقات الائتمان

- لدية خبرة لا تقل عن 5-7 سنوات في التحليل الائتماني / المالي على مستوى مماثل في المجال المصرفي أو المجال ذي الصلة.

- يمتلك شهادة في إدارة الأعمال / الاقتصاد.

- سيتم اعتبار دبلوم الدراسات العليا / المحاسبة القانونية أو مؤهل مشابه من الأصول.

- لديه معرفة السوق المحلية والمعرفة الكافية بمنتجات البنك وأنظمة التشغيل.

- إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة، وستكون مهارة اللغة العربية ميزة إضافية.

- ملما بقوانين البنوك واللوائح المحلية.

الشروط المطلوبة لمدير الموارد البشرية

- ماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

- أكثر من 9 سنوات من الخبرة التدريجية في الموارد البشرية تغطي جوانب مختلفة من الموارد البشريةالقدرة على وضع الإستراتيجيات والتخطيط وتقديم الحلول لمركز التسليم في الخارج.

- المعرفة السليمة بقوانين العمل المحلية على وجه التحديد تلك المتعلقة بمركز التسليم في الخارج.

طريقة التقديم لوظائف بنك المشرق

يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للبنك عن طريق «لينكد إن».

وظائف البنك العربي

ومنذ ساعات قليلة، أعلن البنك العربي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، حاجته إلى مسؤول مبيعات مباشر للقروض الشخصية وقروض السيارة.

الشروط المطلوبة لوظيفة مسؤول مبيعات

- لديه خبرة لا تقل عن 1-2 سنوات في نفس المجال .

- خريجي جامعات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- حسن المظهر.

- سجلات المسار المؤكدة (شهادات خبرة).

- خبرة سابقة بمجال السيارات، والخدمات المصرفية، والتأمين، والعقارات.

طريقة التقديم للوظيفة

يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للبنك العربي عن طريق «لينكد إن».

وظائف ميد بنك

وأخيرا، أعلن بنك مصر إيران للتنمية «ميد بنك» عبر موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، حاجته لوظائف شاغرة وهى مطور جافا ومطور برمجيات .

الشروط المطلوبة لوظيفة مطور جافا

- أن يكون خريج جامعي من تخصص متعلق بتكنولوجيا المعلومات، كلية الحاسبات وعلوم المعلومات - هندسة الكمبيوتر.

- الحد الأدنى من 3-5 سنوات من التطوير المهني لتكنولوجيا المعلومات أمر لا بد منه.

- الخبرة المصرفية الأساسية ميزة إضافية.

- خبرة عملية تطوير البرمجيات.خبرة عملية مثبتة في تطوير Java.

- خبرة عملية في تصميم وتطوير التطبيقات باستخدام منصات Java EE.

- معرفة ممتازة بقواعد البيانات العلائقية وSQL وOracle.

الشروط المطلوبة لوظيفة مطور برمجيات

- خريج جامعي من كلية الحاسبات وعلوم المعلومات وهندسة الكمبيوتر .

- الحد الأدنى 2-4 سنوات من التطوير المهني لتكنولوجيا المعلومات.

- تجربة مع تقنيات Microsoft.NET بما في ذلك C # وASP.NET وADO.NET وMVC وEntity Framework.

- خبرة قوية في خدمات الويب (REST APIs وأساسيات خدمات الويب SOAP) باستخدام XML ،JSON .تجربة الواجهة الأمامية في JavaScript وjQuery وCSS وHTML وBootstrap والتصميم سريع الاستجابة.

- قاعدة البيانات (لغة الاستعلامات البنيوية الأصلية وتصميم قواعد البيانات وتخطيط موارد المؤسسات وأوراكل).

- التحكم في المراجعة (GIT وTFS).فهم المنهجيات الرشيقة مثل Scrum وKanban.

طريقة التقديم للوظيفة

يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لميد بنك عن طريق «لينكد إن».