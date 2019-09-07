نشرة وظائف الأسبوع.. فرص عمل بالبنوك والجامعات والقطاع الحكومي

استمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض أهم الوظائف المتاحة في القطاعات المختلفة على مدار الأسبوع الجاري، داخل عدد من الجهات الخاصة والحكومية:

الشركة المتحدة للكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية.. مرتبات تصل لـ8000 جنيه

"القوى العاملة" بالقليوبية تعلن عن 813 فرصة عمل

وظائف شاغرة في شركة "أورانج مصر"

مصرف أبو ظبي الإسلامي يعلن عن وظائف شاغرة

مستشفى جامعة المنصورة يطلب وظائف أطباء مقيمين في تخصصات مختلفة

البنك الإسلامي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة

القوى العاملة توفر 4246 وظيفة خلال شهر سبتمبر

وظائف شاغرة في بنك CIB

"المالية" تعلن حاجتها لمهندسين تخصصات مختلفة

وظائف شاغرة في "كوكاكولا"

وظائف شاغرة في "اتصالات مصر"

مصلحة الجمارك تعلن حاجتها لشغل وظائف "تخصصات مختلفة"