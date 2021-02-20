حظك اليوم السبت 20-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:29 ص | السبت 20 فبراير 2021
برج الميزان
يتميز مولود برج الميزان لا يحب الكذب أو الخيانة، كما أنّه يهتم بالجمال الداخلي أكثر من الخارجي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني
القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطريقة إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة ومربحة.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي
يعدك الفلك بأوقات هانئة وتميل اليوم للوقوف بجانب الضعفاء ويُثمر عالمك بفعل الخير.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.