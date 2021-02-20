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حظك اليوم السبت 20-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:29 ص | السبت 20 فبراير 2021
برج العذراء

برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء لا يحب الكسل والإهمال، كما أنه شخصية منظمة في ترتيب الأشياء، ما يساعده على تحقيق طموحاته المهنية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يثقل كاهلك بالضغوط.. اعتنِ بخطواتك وحاول أن تظل متفائلا بالمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتروي وعدم العناد.. حاول أن تكون مرنا.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان هشام عباس، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

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