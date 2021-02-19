وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث مروري بالغربية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم بطريق «طنطا- المحلة»، بين سيارة نقل وسيارتين، ملاكي، ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل الجثة والمصابين للمستشفيات.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، بوقوع حادث سير على طريق «طنطا- المحلة»، بين سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، وسيارتين ملاكي، ما أسفر عن انقلاب السيارة النقل في الترعة المجاورة للطريق، ووفاة شخص وإصابة 6 آخرين.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، والمتوفي إى المشرحة، فيما باشرت قوات الشرطة رفع آثار الحادث، وتسيير حركة الطريق، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من جهة أخرى، تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، فى محافظة الغربية، من ضبط سيدة بتهمة النصب على 5 مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى قدرتها على توفير فرص عمل لهم بالخارج وتسفيرهم.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغات من 5 مواطنين، يقيمون بمحافظة الغربية، بقيام إحدى السيدات بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول العربية، وتوفير فرص عمل لهم، وتبين من التحريات صحة الواقعة، وقيام إحدى السيدات، حاصلة على دبلوم فني صناعي، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج، والإستيلاء على أموالهم، بزاعم قدرتها على توفير فرص عمل لهم في مهن مختلفة وبمرتبات مجزية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازمة للعرض على النيابة العامة للتحقيق.