رغم سوء الأحوال الجوية.. حملات تموينية بالإسكندرية وتحرير 27 محضرا

قال المهندس محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، للإعلام والاتصال السياسى، إن المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، أصدر تعليمات مشددة لجميع أجهزة وإدارات المديرية الفرعية، بتشديد الرقابة التموينية في ظل هذه الأجواء الشتوية شديدة البرودة والمتقلبة التي تمر بها البلاد، ولكي يشعر المواطن السكندري بتحقيق الأمن الغذائي، وتوافر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأضاف القلش في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن الإدارات التموينية، شنت حملاتها بقيادة مديري الإدارات وإشراف رؤساء الرقابة، وفرق عمل كل إدارة تحت إشراف سليمان الطيب مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وذلك للعمل على توفير رغيف الخبز وكل السلع التموينية والغذائية بجميع منافذ الوزارة، وكذلك بجميع الأسواق، والتأكد من سلامتها وجودتها، والتأكد من توافر المواد البترولية، وأسطوانات البوتاجاز.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير 27 محضرا بشكل عام، تمثلوا في 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد 9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، وتحرير محضر لبقال تموينى مخالف.

كما جرى تحرير محضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية بأحد المحلات، وتحرير محضر حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر، وغير مدون عليها بيانات بأحد المطاعم، وتحرير محضرين إدارة منشأت بدون ترخيص، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد.