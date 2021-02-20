حظك اليوم السبت 20-2-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بحبه الدائم للعمل، وسعيه المستمر وراء النجاح، مهما كلفه الأمر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل.. يمنحك نشاطا وحيوية وتستطيع أن توظف جهودك في اتجاه سليم.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تزيد من جاذبيتك وتألقك وتمنحك حضورا أخاذا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير صبري، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.