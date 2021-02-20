حظك اليوم السبت 20-2-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يحب مولود برج الحوت إبراز مهاراته الإبداعية، التفكير بهدوء، ويميل للأعمال الخيرية، فهو عطوف ومحب للخير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. اليوم كن مستعدا للتسامح ولا تشتت طاقتك في صغائر الأمور واهتم بالدقة في إنجاز واجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تضع مشاعرك جانبا لتحلل وتفكر بتعقل.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.