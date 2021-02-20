حظك اليوم السبت 20-2-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:27 ص | السبت 20 فبراير 2021
حظك اليوم برج الجوزاء
يتميز مولود برج الجوزاء بكونه شخصية اجتماعية ويحب قضاء وقته مع المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني
اليوم تستطيع أن تأخذ بزمام الأمور وتدير الدفة بحكمة وحذر.
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي
القمر في برجك وقد يزيد ذلك من جاذبيتك وتعبر عن أفكارك بوضوح وبلا مراوغة أو مماطلة.
ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.