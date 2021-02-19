«شعيب» يكرم أبطال مطروح المتميزين رياضيا «صور»

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المتميزين في قطاعي الشباب والرياضة من أبناء مطروح الفائزين فى مختلف الأنشطة الشبابية والرياضية والتعليم المدني.

وشارك محافظ مطروح، مساء اليوم الجمعة، احتفالية رياضية، بدأت بمشاهدة نهائي دورى مراكز الشباب لكرة القدم بمطروح في نسخته الثامنة عام 2020/ 2021، وأقيمت بين فريق مركز شباب الأبيض وفريق مركز شباب النجيلة على ملعب مركز شباب مطروح، بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب السابق ولفيف من الرياضيين وجمهور الفريقين.

وانتهت المباراة بفوز فريق النجيلة 6/5 بعد انتهاء شوطي المباراة بالتعادل 1/1، والاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية، وإحراز 5 ضربات لصالح فريق النجيلة مقابل 4 ضربات لفريق مركز شباب الأبيض.

وسلم المحافظ كأس البطولة إلى الفريق الفائز، لكابتن الفريق وحمله وسط أعضاء مجلس النواب والمحافظ والمسئولين، وصدق المحافظ على صرف مكافأة بلغت نحو 30 ألف جنيه، لفريق مركز شباب النجيلة لفوزه بالمركز الأول و20 ألف جنيه لفريق مركز شباب الأبيض، لحصوله على المركز الثانى.

وكرم محافظ مطروح طلائع الفرق الكشفية والإرشادية الفائزين في مسابقة التميز الكشفي 2021، وتكريم المشرفين على تنفيذ دوري مراكز الشباب بمطروح، وحرص على تكريم أعضاء برلمان الشباب الفائزين بمنصب أعضاء مجلس النواب لبرلمان الشباب، نظام قائمة وفردي، وتكريم مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني ومنحهم جميعا شهادات تقدير وجوائز خلال حفل توزيع الجوائز فى نهاية الاحتفالية بمركز شباب مطروح.