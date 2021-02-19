كواليس حصد هندسة طنطا أعلى تقييم في العالم بمسابقة المائة جامعة

جهد متواصل لمدة عام، جعلوا خلاله التميز هدفًا نصب أعينهم، حاولوا بقدر استطاعتهم الوصول إليه لتكون جامعتهم في سجل الجامعات العالمية، لينجح طلاب كلية الهندسة بجامعة طنطا في الفوز بأعلى تقييم على مستوى العالم «امتياز» من المعهد الأمريكي للخرسانة ACI.

الجائزة نتاج جهد وابتكار طلاب قسم الإنشاءات بكلية هندسة بالجامعة، وفقا لحديث الدكتور عماد السيد عتمان، ‏نائب رئيس جامعة طنطا، فعلى مدار عام حاولوا الابتكار والتجديد والوصول إلى مستوى عال، والحماس الذي كانوا عليه خلال ذلك العام هو الذي ساعدهم في حصد الجائزة.

عن كواليس حصول هندسة طنطا على على أعلى تقييم على مستوى العالم «امتياز» من المعهد الأمريكي للخرسانة ACI، أوضح عثمان لـ«الوطن»، أن المعهد الأمريكي للخرسانة هو مؤسسة علمية تمنح تراخيص العمل للمهندسين لها منشورات علمية في أكثر من 100 مجلة وعمر المعهد أكثر من 120 عامًا، وبالتالي فإن الجائزة لها أهمية كبيرة.

نائب رئيس جامعة طنطا: المنافسة كانت مع 99 فرعا مختلفا

الجامعة تمنح فرصة وجود أفرع لها في كافة كليات الهندسة في العالم، حسب حديث نائب رئيس الجامعة، وفي مصر يوجد فرعان فقط أحدهما في جامعة طنطا والآخر في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وفوز جامعة طنطا جاء في منافسة مع 99 فرعا حول العالم، الجميع يسعى للحصول على أعلى تقييم من المعهد.

الحصول على أعلى تقييم على مستوى العالم «امتياز»، يأتي من خلال دراسة ما قدمه طلاب الهندسة على مدار سنة كاملة، ففي مطلع كل عام تقدم كل جامعة رؤيتها وخريطة أنشطتها لذلك العام، وفي نهايته يتم دراسة ما قدمه هؤلاء الطلاب على مدار عام ومدي جدية تنفيذ هذه الأنشطة والتطور والابتكار فيها والجهد الطلابي المبذول فيها.