74254 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة، 5331 طنا شملت: 3631 طن فوسفات، و700 طن يوريا، و7660 طن رمل، و150 طن أسمنت، و11842 كلنكر.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 38525 طنا تشمل: 6329 طن ذرة، و10096 طن خردة، و1192 طن حديد، و4516 طن سكر، و16392 طن قمح، بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات، 664 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وثوم وسمسم وشطة وكراوية)، وفواكة (برتقال ويوسفي وبلح)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والمغرب وألمانيا وسنغافورة وأمريكا وإسبانيا وروسيا وهونج كونج وباكستان وكرواتيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 287 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1177 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء، 74254 طنا.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58901 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2604 أطنان قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5331 شاحنة.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، نقل 120 حاوية 40 قدما من ميناء الإسكندرية إلى دمياط باستخدام قطارين، وذلك في إطار خطة الوزارة لنقل البضائع بالسكة الحديد من الموانئ إلى المناطق الصناعية.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الميناء يقدم كل التسهيلات، لجذب المزيد من الشركات العاملة في هذا المجال لنقل الحاويات من وإلى الوجه القبلي وباقي أنحاء الجمهورية عبر السكة الحديد.

ولفت «شاهين»، إلى أن وزير النقل وضع ضمن أولويات خطة العمل بوزارة النقل ضرورة تعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية ونهر النيل، لتخفيف العبء على الطرق وتقليل الازدحام عليها.