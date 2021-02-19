أسر العقار المائل في الإسكندرية يستقبلون نقلهم لبشاير الخير بالزغاريد

حالة من الفرحة والبهجة يعيشها 8 أسر أهالي العقار المائل في منطقة كوم الشقافة بحي غرب الإسكندرية، إذ أطلقت السيدات الزغاريد عقب سماع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقلهم إلى وحدات سكنية بمنطقة بشاير الخير، وذلك بعد هدم العقار وتواجدهم داخل المدارس لأكثر من أسبوع بلا مأوي.

«ربنا يخليك لينا يا سيسي».. هكذا رددت السيدات أثناء فرحتهم بقرار الرئيس والذي نقله لهم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وانتابت الفرحة الصغار والكبار، خاصة وأن الأهالي ناشدت الرئيس بالتدخل بعد هدم العقار وضياع كثير من أثاث المنزل، حيث تواجد الأهالي لعدة أيام داخل المدارس، المكان البديل الذي تم تجهيزه لـ8 أسر كانوا يقطنون العقار المائل في منطقة كوم الشقافة.

والتقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قبل قليل، أهالي العقار المائل المتضررين بمنطقة كوم الشقافة بكرموز، بنطاق حي غرب، وعددهم 8 أسر، حيث نقل إليهم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية لهم بمدينة بشاير الخير.

وقالت هند فراج، أحد أهالى العقار المائل: «الحمد لله الرئيس استجاب لينا ودعواتنا في عز البرد وعيالنا اللي في الشارع من أيام.. قاعدين في عز البرد داخل مدرسة وبقالنا أيام في الشارع الحمد لله شكرا يا ريس شكرا يا ريس».

واضاف عبد الله محمد، أحد الأهالي: «احنا كنا عارفين أنه مش حسيبنا في الشارع ولا يرضيه أننا مش عارفين نعيش خاصه في عز البرد، كل أسرة فيها أكثر من 3 اطفال وعايشين في مدارس وسط البرد ومش عارفين نعيش، بس أملنا في ربنا ثم الرئيس كبير، شكرا يا ريس».

وأوضح المحافظ، أنه بعد رفع شكوى الأهالي إلى الرئيس أعطى تعليماته فورا بالدعم الكامل للأهالي، وتوفير وحدات سكنية لهم بمدينة بشاير الخير، مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، مشيرا إلى أنه بدءا من غد سيتم نقل الأسر إلى الشقق الجديدة.

وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى الرئيس على الاستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررة بالعقار المائل، لافتا إلى أنه سبق وأن استجاب الرئيس إلى السكان المتضررين بالإسكندرية، وأمر لهم فورا بشقق بمدينة بشاير الخير.

وأكد المحافظ أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها في كافة القطاعات لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها، لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياه كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة والمهندسة سحر شعبان، رئيسة حي غرب.