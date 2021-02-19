حديقة الحيوان عن إطعام القِردة «بليلة ورز بلبن»: بيحسوا بالبرد زينا

قال الدكتور محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الحيوانات مهمة جدا، ومطالبين بالحفاظ عليها، وهي لا تقدر بثمن، مثل الشمبانزي، وإنسان الغاب، والزرافة، والدببة، وهي غالية جدا، وأهم شيء في الحفاظ على الحيوان هو التغذية الجيدة، وهذا ما يجعل الحيوان يحافظ على درجة حرارة في البرد الشديد.

طريقة التعامل في درجات الحرارة المرتفعة

وأضاف «رجائي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، والإعلامية دينا عبد الكريم، الجمعة، تعليقا على إعطاء الحيوانات وجبات مثل البليلة الساخنة، والأرز باللبن، أنه في الأوقات التي تكون درجة الحرارة مرتفعة جدا، يقدمون للحيوانات وجبات مرطبة.

قريبون من الصفات التشريحية للبشر

وتابع مدير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: «في موجات برد غير طبيعية، ولذلك نعطيهم بعد الظهر هذه الوجبات التي يوجد بها سعرات حرارية عالية ليستطيعوا مقاومة موجات البرد في الليل، وهذه الحيوانات من الناحية التشريحية قريبة من الإنسان، والقردة العليا لديها قدرة على التفكير، ولذلك نعطيهم وجبات مثل البليلة بالعسل، والفواكهة، والخضروات الطازجة لرفع مناعتهم، والتغلب على موجة البرد الشديدة».

إجراءات للحفاظ على صحة الحيوانات

الجدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالجيزة سبق وأعلنت اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الحيوانات من الطقس المتقلب خلال الأيام الماضية، وخاصة العواصف الترابية، حيث تم فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأرضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز.

وأعلنت أيضا عن عمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من العاصفة الترابية، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الحيوانات الموجودة في الحديقة.