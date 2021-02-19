حديقة الحيوان بلا فيل منذ عامين بسبب كورونا

فتحت حديقة الحيوان، صباح اليوم، أبوابها أمام الزائرين بعد غلقها لمدة يوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وللسنة الثانية على التوالي، تغيب الأفيال عن حديقة الحيوان، وذلك منذ نفوق الفيلة «نعيمة» 2019، وحاولت إدارة حديقة الحيوان عبر التنسيق مع حدائق أخرى بأفريقيا والعالم لجلب فيل، وكان مقرر قدوم فيل جديد للحديقة، ولكن الظرف الطارئ لجائحة كورونا حال دون ذلك.

ويأتي الفيل على رأس الحيوانات المهددة بالانقراض على مستوى العالم، لذا تم إدراجه ضمن الجدول الأول للحيوانات الممنوع الإتجار بها، وفقاً اتفاقية التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض «سايتس»، والتي جرى توقيعها في واشنطن 1973، وبدأ العمل بها عام 1975، ووقعت عليها مصر وعدد كبير من الدول، ما يجعل استقدام فيل آخر للحديقة ليست بالمهمة السهلة

كما أن أعداد الفيلة عالمياً في تراجع، ويحكم خروجها من الدول ضوابط، فلابد أن تكون الدولة موقعه على الاتفاقية، ولا تعانى من ندرة في الفيلة.

وعدم وجود نسل لـ«نعيمة» في الحديقة، بسبب أن الفيل من الحيوانات التي لا تتزاوج في الأسر، ويفضل العيش في مجتمعات، لذلك فإن عمره في الحدائق، على عكس باقي الحيوانات، التي يطول عمرها في حدائق الحيوان، في ظل رعايتها وحمايتها من مخاطر الطبيعة.

وحديقة حيوان الجيزة هي النزهة المفضلة لدى أهالي القاهرة الكبرى بشكل عام، وكذلك المحافظات المجاورة، ففي أيام العيد كانت الحديقة تكتظ بالزوار، حيث يستمتع الأطفال قبل الكبار بملاعبة الحيوانات وخصيصًا القردة، ومشاهدة الخطير منها مثل الأسود.