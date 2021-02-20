صحة دمياط تنجح في ضبط 11 ألف قرص وأمبول مخدر خلال شهر فبراير

تمكنت مديرية الصحة برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والمهربة، فضلا عن غلق وتشميع 29 منشأة طبية مخالفة في حملة مكبرة طالت 60 منشآة.

تعرف على ضبطيات مديرية الصحة في محافظة دمياط خلال شهر فبراير

6 فبراير الماضي، شنت إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، بالاشتراك مع إدارات العلاج الحر، مكافحة العدوى والجودة، حملات مكبرة للمرور على المراكز والعيادات والمعامل الخاصة، وعدد من الأماكن غير المرخصة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية تحتوي على مادة الترامادول (جدول أول مخدرات) في قسمها الثاني بإحدى الصيدليات، شملت 35 قرصًا، وأدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية في أحد المراكز الطبية 400 قرص، و500 أمبول، فضلًا عن أدوية مهربة 4000 قرص غير مسجلة بوزارة الصحة في إحدى الصيدليات.

كما أسفرت الحملات عن ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير 500 قرص، 600 أمبول وأدوية تحتوي على مادة البريحابالين (جدول ثالث مخدرات فقرة د) في صيدلية أخرى 300 قرص، أدوية خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحي في مركز خاص 500 قرص، وتحريز أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وأدوية مقصوصة مجهولة تاريخ الصلاحية .

كما تم ضبط أصناف مواصفات قياسية صدر بشأنها منشور من هيئة الدواء المصرية 4100 قرص، أدوية تحتوى على مادة الميزوبروستول غير المصرح بتداولها فى الصيدليات العامة تخضع للكتاب الدورى 1لسنة 2012 م، وأدوية وعينات مجانية معدة للبيع 300 قرص.

وتم تحرير عدة محاضر عدم تواجد للصيدلي المدير المسؤول أو ثان، وتحرير محاضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، ويتم استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين.

هذا وأسفرت حملة مكبرة استمرت 3 أيام طالت المنشآت الصحية الموجودة بمركز ومدينة كفر سعد، تم خلالها المرور على 60 منشأة طبية، لعيادات خاصة ومعامل ومراكز أشعة ومراكز بصريات تصاحبه لجنة مكونة من إدارة الصيدلة وإدارة الجودة ومكافحة العدوى، وتشميع 4 منشآت لعدم وجود ترخيص ووجود الكثير من المخالفات، وإغلاق 25 منشأة طبية لبعض العيادات والمراكز، التي وجد بها العديد من المخالفات ولا تلتزم بتطبيق إجراءات مكافحة ومعايير الجودة وإصدار إنذار بالغلق لبعض المنشآت لتلافي السلبيات، خلال مدة زمنية محددة وإعادة المرور من خلال إدارة العلاج الحر للتأكد من تلافي السلبيات.