فيديو.. 2021 تشهد عودة الكبار في الموسيقى العربية

شهدت بداية عام 2021، انطلاقة جديدة للعديد من كبار المطربين في مصر، وعودتهم للساحة الفنية مرة أخرى بعد اختفاء بعضهم لسنوات واقتصارهم على تقديم حفلات في دار الأوبرا المصرية ومشاركتهم بمهرجان الموسيقى العربية لتميزهم في تقديم الأغاني التي تعتمد على الطرب بشكل كبير، واستقبل الجمهور في مصر والوطن العربي عودة هؤلاء النجوم بحفاوة شديدة، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز الأغاني التي طرحها مطربين اشتهروا ولمع اسمهم بفترة الثمانينيات وعادوا بأغنيات جديدة لجمهورهم.

هاني شاكر يطرح «فيديو كليب» جديدا بالتعاون مع كارول سماحة

في تجربة جديدة من نوعها طرح الفنان هاني شاكر أغنيته الجديدة «بقالي كتير» بطريقة الفيديو كليب والتي شاركته في تصويرها الفنانة كارول سماحة، وجاءت الأغنية من كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان سامر أبو طالب وتوزيع موسيقي عمر إسماعيل، وجاء الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.

محمد ثروت يعتلى قمة الـ«تريند»

بالرغم من غيابه عن تقديم أي عمل فني جديد منذ سنوات عديدة، إلا أن الفنان محمد ثروت، خلال مطلع الشهر الجاري طرح أغنيته الجديدة «يا مستعجل فراقي» والتي جاءت بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور بأنحاء الوطن العربي.

تعاون الفنان محمد ثروت في أغنيته الجديدة مع الشاعر الغنائي تامر حسين، وجاءت الأغنية من ألحان وتوزيع موسيقي محمد رحيم، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وأخرجها نجله المخرج أحمد ثروت، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتصدرت «التريند» على مواقع التواصل الإجتماعي.

على الحجار يطرح 3 أغنيات من ألبومه الجديد

ومع بداية العام الجديد طرح الفنان علي الحجار أولى أغنيات ألبومه الجديد عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب» وهي أغنية «لو عايز»، واعتمد علي الحجار في ألبومه الجديد على إصدار أغنية جديدة بمعدل كل اسبوعين، ليصدر حتى الأن ثلاثة أغنيات من ألبومه الجديد وهم «لو عايز، وأسيبك ليه، ما فيناش من الخوف».

عودة نادية مصطفى بـ«محتاجة»

كما شهد شهر فبراير عودة الفنانة نادية مصطفى للساحة الفنية بأغنية جديدة وهي «محتاجة» والتي جاءت من كلمات الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع موسيقي محمد ضياء الدين.

وتعد الأغنية عودة جديدة للفنانة نادية مصطفى والتي كانت توقفت عن إصدار أي أغنيات جديدة منذ سنوات عديدة مكتفية بالاشتراك ببعض الحفلات الغنائية.