واشنطن: لن ندعو موسكو للانضمام إلى مجموعة الـ7

قالت واشنطن، أمس الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن تدعو روسيا للانضمام إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، ما يمثل تراجعا عن مساعي الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا الاتجاه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين بساكي، في حديث مع الصحفيين، إن أي دعوة لروسيا للانضمام إلى المجموعة ستتم بالشراكة مع جميع أعضاء المجموعة.

وكان ترامب، أشار خلال فترة رئاسته، إلى أن العمل جار بشكل حثيث بشأن عودة روسيا إلى مجموعة الدول الـ7 الكبرى، من عدمها، مؤكدا أن عودة موسكو للمجموعة سيكون أمرا مفيدا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق، إنه يعتبر أي اتصالات مع دول المجموعة مفيدة، ولم يستبعد استئناف عمل مجموعة الـ8.

وتوقفت مشاركة روسيا في المجموعة في 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا في مارس من العام ذاته، والذي اعتبرته الدول الغربية غير شرعي وأعلنت بسببه فرض عقوبات على روسيا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تقترح إدراج الأسلحة فرط الصوتية على معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية «ستارت-3» التي تم تمديدها مؤخرا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تصريح لقناة «إر بي كا» الروسية، إن بلاده أعلنت عن ذلك في2020، وأوضحت إنه يجب وضع تلك الأسلحة في الحسبان وبعض الأسلحة غير خاضعة لسريان المعاهدة لأنها تعمل على أساس مبادئ أخرى بسبب مواصفاتها الفيزيائية.

وأعاد لافروف، إلى الأذهان أنه منذ عقد المعاهدة في 2010، طورت الولايات المتحدة أسلحة جديدة لا تشملها المعاهدة، مضيفا أن الأسلحة فرط الصوتية مشمولة بـ«ستارت-3» جزئيا، إذا كان الحديث عن صواريخ بالستية.

وكانت روسيا والولايات المتحدة مددتا معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في يناير الماضي لمدة 5 سنوات دون إضافة أي تعديلات عليها.

من جانبه، بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أندريه تاران تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في بيان، في أعقاب الاتصال، أمس الجمعة، إن أوستين أكد دعم واشنطن الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وجدد «أوستين»، التأكيد على تمسك الولايات المتحدة بالمساهمة في بناء القوات المسلحة الأوكرانية للتصدي بمزيد من الفاعلية للعدوان الروسي.

وشدد المسؤول الامريكي، على ضرورة مواصلة الإصلاحات في أوكرانيا في مجال الدفاع، فيما أكد الوزير الأوكراني التزام كييف بإصلاح دفاع بلاده ليتجاوب مع معايير ومبادئ حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأعلنت السلطات الأوكرانية، فرض عقوبات على النائب في البرلمان، زعيم حزب «المنصة المعارضة من أجل الحياة» المعارض فكتور مدفيدشوك.

وقال «مجلس الأمن والدفاع الوطني» الأوكراني في بيان، إن العقوبات فرضت على 19 كيانا و8 أشخاص، بينهم مدفيدشوك وزوجته أوكسانا مارتشينكو و5 روس، إضافة إلى 5 طائرات، قالت السلطات الأوكرانية إنها نفذت رحلات إلى روسيا.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأمن الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن العقوبات ستطال كافة ممتلكات مدفيدشوك، وستبقى قائمة خلال 3 سنوات.

من جانبه، رفض الحزب، قرار فرض العقوبات على زعيمه، وقال في بيان، إن القرار يعود إلى رغبة نظام فولوديمير زيلينسكي الديكتاتوري لتصفية الحسابات مع زعماء المعارضة وتوجيه الضربة إلى القوة السياسية الأكثر شعبية.

وأضاف «المنصة المعارضة من أجل الحياة»، أنه لا يوجد أي أساس قانوني لهذا القرار، منعهدا بإنجاز عزل زيلينسكي من السلطة.