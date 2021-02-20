رغد صدام حسين تكشف حقيقة وجود ابن للرئيس الراحل وآخر لشقيقها عدي

كشفت رغد صدام حسين تفاصيل وأسرارا كثيرة عن والدها الرئيس الراحل صدام حسين وحقيقة وجود ابن له مازال على قيد الحياة وابن لعدي شقيقها، وذلك خلال الجزء الخامس من حوارها مع الإعلامي صهيب شراير، في قناة «الحدث»؛ حيث تحدثت عن حسابها على «تويتر» وحقيقة وجود حكومة ظل من أسرتها، وأبرز ما ذكرته رغد صدام حسين نرصده لكم كما يلي:

حقيقة وجود ابن للرئيس صدام حسين

نفت رغد صدام حسين ما تردد عن وجود ابن ذكر للرئيس الراحل صدام حسين ومختبئ وسيظهر لقيادة حزب البعث مضيفة: «بيت صدام حسين لو عندهم أخوة ما يتخلوا عن أختهم ولا عندي أخ بس جيب لي 20 أخ وأنا هشكرك وأكون سعيدة أني لقيت أخواتي».

وحكت رغد صدام عن موقف حدث من والدها الراحل علق خلاله على هذه الشائعة: «أنا هحكي شئ سمعته من الوالد والوالد لو عنده ابن الرئيس صدام ما يخاف يعلن أن عنده ابن وفي أحد السنين في التسعينات 92 أو 93 أو 94 نجتمع كالعادة على الغداء وكان لغط من هذا النوع والوالد يقعد على رأس الطاولة يمين ويسار قال يا أولاد أنا عندي خمسة وأخاف يظهر يوم شخص يقول أنا ابن صدام حسين.. أنا عندي خمسة وعدنا بالأسامي عدي قصي رغد رنا حلا وأنا ما عندي غير دول الخمسة».

حقيقة وجود ابن لعدي صدام حسين

كما نفت رغد صدام حسين وجود ابن لشقيقها الراحل عدي صدام حسين والذي قتلته القوات الأمريكية، مؤكدة أن من زعمت أن لديها ابن من عدي صدام كاذبة وتحمل وثائق مزورة: «موضوع ابن عدي مو صحيح وأسهل شئ تتحصل على وثيقة وأي عدو بيعطيك وثيقة ومو صعبة الوثائق تتحط وتتزور».

لم توثق صفحتها على تويتر

أكدت رغد صدام حسين أن هناك حسابات كثيرة تحمل اسمها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مشيرة أنها لم تستطع توثيق صفحتها «هناك صفحات كثيرة على تويتر وكلها ما تعود إلي وإلي صفحة واحدة فقط ولم يتم توثيقها».

محتوى مذكرات صدام حسين

وأوضحت رغد صدام حسين أن هناك مذكرات كتبها صدام حسين بنفسه في فترة اعتقاله بواسطة القوات الأمريكية، مشيرة أنها حاولت نشرها أكثر من مرة «حاولنا نشرها أكثر من مرة وكنا نقطع شوط في كل مرة وتقريبا نوصل لأخر الطريق ويبقى شوط قصير وتنشر وتختفي الجهة أو الشخص وما يتصلوا ولو اتصلنا ما في جواب واتمنى أني أنشرها».

وكشفت رغد صدام حسين محتوى هذه المذكرات «كتبها في المعتقل في فترة محاكمته وهو كان يسرد يومياته وأنسه بالمقاومة وما يحدث في يومياته وليس أسرار رؤساء أو ملوك أبدًا».

حكومة ظل من عائلة صدام حسين

وردت رغد صدام حسين على سؤال صهيب شراير عن وجود حكومة ظل من عائلة صدام حسين خارج العراق قائلًة: «كل شئ وارد بالمرحلة اللي أحنا فيها وفي المراحل القادمة وكل شئ وارد في الساحة السياسية العراقية» ورفضت الخوض في أي تفاصيل إضافية.