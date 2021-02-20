فيديو.. القصة الكاملة لمسرحية «اللوكاندة» بعد تصدرها «التريند»: سيت كوم

فور عرض الحلقة الأولى من أول موسم لمسرحية «اللوكاندة» عبر فضائية «dmc»، احتل اسمها قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث العملاق «جوجل»، كما احتلت صدارة قائمة الأكثر انتشارًا «التريند» على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمسرحية فكرة واخراج أشرف عبدالباقي وتأليف كريم سامي، وبطولة أشرف عبدالباقي وحمدي الميرغني وويزو، ودياب، وإبرام سمير وعمرو درويش ونورهان منصور، وأحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، محمد عصام، وشريف حسني.

ومسرحية «اللوكاندة» هي عبارة عن سيت كوم مسرحي، يعرض في حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب «لوكاندة» يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر حيث يملك اللوكاندة شقيقان أحدهم كريم والآخر بخيل جدًا، وتتوالى المواقف الكوميدية، وتعرض كل جمعة في الثامنة مساء على dmc.

وكشف الفنان أشرف عبدالباقي، عن بعض كواليس المسرحية وذلك خلال لقاء تلفزيوني له، مشيرًا أن الفنانة «ويزو» قامت بتصوير دورها وقدمها موجودة في الجبس بسبب كسر تعرضت له عندما سقطت على السلم في منزل والدتها، قائلا: «ويزو جدعة، وأنا لما عرفت أنها أصيبت في قدمها ويدها، قلت لها مفيش مشاكل خالص ممكن نوقف لغاية ما ترجعي بالسلامة، إلا أنها أصرت على العمل، وجات اشتغلت بـ(الجبس).. ولذلك فهي من الرجالة الجدعان».

وكشف «عبدالباقي»، عن كواليس تقديمه لمسرحية سيت كوم، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت له بسبب موقف حدث له أثناء تصويره مسلسل «راجل وست ستات» حيث كانت تواجهه مشكلة صعوبة حضور الجماهير أثناء التصوير بينما يستغرق التصوير وقتا طويلا قد يصل لـ12 ساعة يوميًا.

وأضاف أشرف عبدالباقي أنه كان يتعرض لمواقف محرجة بسبب نسيانه أحيانًا لبعض الجمل بعد الإفيهات خاصة إذا كان الإفيه يسبب الضحك، وأنه لذلك فكر في عمل مسرحية على طريقة السيت كوم لوجود ديكور ثابت.