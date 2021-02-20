اليوم.. انطلاق مبادرة «اشتغل فني» للتوظيف في الإسماعيلية

تنطلق مبادرة «اشتغل فني» ضمن ملتقى كبير للتوظيف بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم، بمركز شباب الشيخ زايد، برعاية اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وقال بيان رسمي، صادر عن ديوان عام المحافظة، إن المبادرة تأتي بدعم من برنامج «TVET EGYPT» الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بمشاركة 9 مصانع وشركات كبرى متعددة المجالات.

ويضم الملتقى شركات أمريكانا، السويدي للكابلات، جيد تكستيل، إس أي وايرلينج سيستم، فلوستي ابارليز، فولجا إنترناشونال، مجموعة البنا جروب الزراعية، الإسماعيلية للصناعات الغذائية، والسويسرية للملابس الجاهزة.

ويشمل الملتقى التسجيل لخريجي التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة، الباحثين عن وظائف ضمن خطة المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب.

يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تزور عدد من الوحدات الطبية، اليوم، لمتابعة انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية.

وتبدأ زايد، زيارتها من مركز طب الشهداء بحي ثان، ثم وحدة طب الأسرة بالكيلو 2، ثم مركز طب المحسمة القديمة بالقصاصين، يليه مستشفى القصاصين المركزي، ثم مستشفى التل الكبير المركزي، ووحدة طب الأسرة بمنطقة السلام بالتل الكبير.

كان افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء، مجمع الإسماعيلية لانطلاق منظومة التأمين الصحي في محافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، يرافقه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة.

ويقع المجمع الطبي بالإسماعيلية في قلب المدينة على الطريق الدائري، على بعد خطوات قليلة من جامعة قناة السويس، ويعد أكبر صرح طبي متكامل يقدم خدمة طبية في المحافظة.