«الصحة» تقدم روشتة توعوية للحفاظ على المنحنى الوبائي لكورونا

يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر حالة من التأرجح والتذبذب، خاصة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت وزارة الصحة في بداية الأسبوع الماضي 603 حالات إيجابية، ثم سجلت الوزارة 600 حالة في اليوم الثاني من الأسبوع، وفي منتصف الأسبوع ارتفعت أعداد الإصابات حتى وصلت إلى 656 حالة، وعاد المنحنى للانخفاض أمس بعد تسجيل 610 حالات.

وتحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية بسيطة بشكل يومي للمواطنين، خاصة مع انتشار جائحة كورونا، للعمل على الحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

5 خطوات للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنَّ هناك 5 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا، وجاء في المقدمة وفقًا لمنشور توعوي للوزارة، أنَّه في حالة الإصابة بالحمى أو السعال أو صعوبة في التنفس على المصاب التماس الرعاية الطبية مبكرا أو الاتصال بمقدم الخدمة بالهاتف.

وتابعت وزارة الصحة، في منشورها، أنَّه يجب تغطية الفم بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال، وتجنب لمس العينين والأنف والفم، مشيرة إلى ضرورة غسل اليدين بانتظام وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة تقوية مناعة الجسم، قائلة إنَّه يجب تناول الأغذية الغنية بفيتامين سي، مبينة أنَّ الموالح والبرتقال واليوسفي والليمون غنية بفيتامين سي، إضافة الى الفراولة والجوافة والفلفل الحلو واللمون والبروكلي والسبانخ.

انطلاق 4 قوافل طبية للصحة اليوم في محافظات اسيوط والبحر الأحمر والفيوم والوي الجديد

وتستعد وزارة الصحة والسكان، لإطلاق 4 قوافل طبية، اليوم، الكشف والعلاج بها مجانًا في محافظات: أسيوط والبحر الأحمر والفيوم والوادي الجديد، وتتضمن هذه القوافل عدة تخصصات طبية منها: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل)، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».