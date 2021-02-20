اليوم.. وزيرة الصحة تزور الإسماعيلية لتفقد مشروعات التأمين الصحي

تتفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم السبت، عدة وحدات طبية لمتابعة انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية.

وتبدأ وزيرة الصحة زيارتها من مركز طب الشهداء بحي ثان، ثم وحدة طب الأسرة بالكيلو 2، ثم مركز طب المحسمة القديمة بالقصاصين، يليه مستشفى القصاصين المركزي، ثم مستشفى التل الكبير المركزي، وبعده وحدة طب الأسرة بمنطقة السلام بالتل الكبير.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح صباح الثلاثاء الماضي، مجمع الإسماعيلية لإطلاق منظومة التأمين الصحي في محافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء يرافقه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أقسام المستشفي.

ويقع المجمع الطبي بالإسماعيلية في قلب المدينة علي الطريق الدائري علي بعد خطوات قليلة من جامعة قناة السويس، وهو أكبر صرح طبي متكامل يقدم خدمة طبية في المحافظة.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنَّ مجمع الإسماعيلية الطبي قلعة من قلاع الرعاية الصحية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية،وأضافت أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستشمل 100% من المواطنين.

وتابعت زايد: «لدينا منظومة مميكنة يمكننا متابعة كل شيء عن صحة المواطن وكان لدينا خطة شاملة لتأهيل المصريين للدخول في المنظومة وبدأت من مبادرات في عام 2018 كمبادرة القضاء على فيروس سي».

بدوره، أوضح الدكتور أحمد السبكي المشرف على منظومة التأمين الصحي، أنَّ التكلفة الإجمالية لتشغيل الثلاث محافظات التي تمّ افتتاحها ودخولها مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل قدرت بـ23.03 مليار جنيه، منها 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بمحافظة الإسماعيلية.