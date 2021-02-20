استقالة وزير الصحة الأرجنتيني على خلفية تلقي أصدقائه لقاح كورونا

قدم وزير الصحة الأرجنتيني جينيس جونزاليس جارسيا، استقالته، أمس الجمعة نزولًا عند طلب رئيس البلاد ألبرتو فرنانديز، بعد الكشف عن تلقي أصدقاء للوزير لقاح كورونا قبل بدء الحملة الرسمية للتطعيم ضد الفيروس، وفقًا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وقال جارسيا، في رسالة إلى الرئيس الأرجنتيني، إنَّه في ردّ على طلب فرنانديز العاجل، تقدم باستقالته من منصب وزير الصحة، فيما يتوقع أنَّ تحل محله نائبته كارلا فيتزوتي والتي كانت مسؤولة عن تأمين لقاح «سبوتنيك 5» الروسي للأرجنتين.

من جانبه، دعت بريطانيا، الدول الغنية الى إعطاء جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى الدول المنخفضة الدخل، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

ومشروع القرار البريطاني، سلمته لندن، امس الاول الخميس إلى شركائها الـ14 في مجلس الامن الدولي، وشدد المشروع على الحاجة إلى التضامن والإنصاف والكفاءة، داعيا الدول المتقدمة إلى التبرع بجرعات من اللقاحات للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والدول الأخرى المحتاجة.

بايدن: لقاحات كورونا آمنة.. و«فايزر» تتوقع مضاعفة العدد الأسبوعي من جرعات لقاحها

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، أن إدارته تواصل الجهود من أجل إتاحة اللقاحات لجميع الأمريكيين بحلول نهاية يوليو المقبل. وقال بايدن، في تصريحات خلال زيارة لمقر لقاح «فايزر» في ميتشجان الواقعة في شمالي شرق البلاد، إن اللقاحات آمنة، داعياً الجميع إلى تناولها، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة، سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 67437 إصابة مؤكدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 27737875 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وأشارت «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض» في إصحائية، إلى تسجيل2356 حالة وفاة جراء الإصابة بكوروا لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 491455 وفاة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «فايزر» الامريكية لصناعة الأدوية، ألبرت بورلا، إن الشركة تتوقع مضاعفة العدد الأسبوعي من جرعات لقاحها الموجه للولايات المتحدة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي كندا، أعلنت حكومة مقاطعة«أونتاريو»، امس الجمعة، تمديد عملية الإغلاق وأمر البقاء في المنزل وجميع تدابير الصحة العامة وسلامة مكان العمل الحالية لمدة أسبوعين إضافيين في منطقتي «تورنتو» و«بيل»، بجانب منطقة «نورث باي-باري ساوند».

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن مئات الآلاف من جرعات لقاح كورونا ستصل كل أسبوع إلى البلاد في المستقبل القريب.

وفي إيطاليا، أجرت الشرطة -تتولى التحقيق في أدوية ولقاحات للفيروس مزيفة- استجوابا لمسؤول محلي بمنطقة فينيتو في شمالي شرق البلاد كان أبلغ عن تلقيه عروضا بنحو 27 مليون جرعة من لقاح «فايزر» الامريكي خارج نظام التعاقد الأوروبي.

وفي الصين، قالت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم، إن 38 حالة مصابة بكورونا خرجت من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، أمس الجمعة.

وذكرت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أن 454 حالة إصابة مؤكدة لاتزال تتلقى العلاج الطبي بينها 5 حالات في وضع صحي خطير، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«شينخوا» الصينية.

لجن صينية: البر الرئيسي لم يسجل أي حالات إصابة مؤكدة جديدة محلية بكورونا

وسجل البر الرئيسي، حتى أمس الجمعة، 89824 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 84734 حالة شفاء و4636 وفاة.

وقالت «لجنة الصحة»، اليوم، إن البر الرئيسي لم يسجل أي حالات إصابة مؤكدة جديدة محلية العدوى بكورونا، لمدة 5 أيام متتالية منذ الاثنين الماضي، مشيرة إلى 8 حالات جديدة وافدة مصابة بالفيروس امس الجمعة.

وأوضحت اللجنة الصينية، أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة يشتبه في إصابتها أو حالات وفاة جديدة مرنبطة بكورونا، فيما سجلت كوريا الجنوبية، 446 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى86574 حالة.

ارتفاع الحصيلة الإجمالية لوفيات كورونا في كوريا الجنوبية إلى 1553 حالة

وقال «المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي»، إنه تم تسجيل 3 وفيات جراء الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1553 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الهند، سجلت السلطات،13993 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى10977387شخصا، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أنه تم تسجيل 101 وفاة جديدة، جراء الإصابة بالفيروس لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى156212 شخصا.

وأشارت الصحة الهندية، إلى تسجيل 10307 حالة شفاء من الفيروس ليرتفع مجموع حالات التعافي من كورونا في البلاد إلى 10715204أشخاص.

وفي قطر،أعلنت وزارة الصحة العامة إعفاء كل الأشخاص الذين تلقوا جرعتي لقاح ضد كورونا من مطلب الحجر الصحي.

رئيسة وزراء الجابون: مقتل شخصين اثنين في مظاهرات ضد قيود انتشار كورونا

إفريقيا، قالت رئيسة وزراء الجابون روز كريستين أوسوكا رابوندا، أمس الجمعة إن شخصين قتلا في مظاهرات ضد القيود التي تهدف إلى الحد من انتشار كورونا، وتحولت إلى مواجهات. وأطلقت قوات الأمن في الجابون، مساء أمس الخميس الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في بعض أحياء عاصمة البلاد «ليبرفيل» ومدينة «بورت جنتيل» لتفريق المحتجين الذين وضعوا حواجز وأحرقوا إطارات سيارات في الشوارع، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اقتصاديا، قال رئيس «البنك الدولي» ديفيد مالباس، إنه يجري العمل على توحيد عقود لقاحات كورونا التي توقعها الدول مع شركات صناعة الأدوية، مضيفا لوكالة «رويترز» للأنباء، أنه يتوقع أن يوافق مجلس إدارة البنك على تمويل لقاحات بقيمة 1.6 مليار دولار لـ12 دولة من بينها الفلبين وبنجلاديش وتونس بحلول نهاية مارس المقبل على أن تتبعها 30 دولة أخرى بعد ذلك بوقت قصير.