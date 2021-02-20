مصرع ربة منزل في قنا إثر تناولها مادة سامة

لقيت ربة منزل مصرعها، بعد تناولها مادة سامة «صبغة شعر»، لمعاناتها من مرض نفسي، بمدينة قوص في محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمصرع حسانية عبدالرحيم محمد، 46 عامًا، إثر تناولها مادة سامة بمدينة قوص.

وتبين من التحريات الأولية، أن السيدة تعاني من مرض نفسي، منذ فترة طويلة، ما دفعها إلى تناول مادة سامة لوصول مرحلة اليأس في العلاج.

وتم ايداع الجثة بمشرحة مستشفى قوص المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات.