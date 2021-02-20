تردد قناة «DMC» ومواعيد عرض مسرحية «اللوكاندة»

تصدر العرض المسرحي «اللوكاندة» مواقع البحث، بعد أن توجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عنه عبر المنصات الإلكترونية عقب عرض الحلقة الأولى منه على شاشة قناة «DMC»، مساء أمس الجمعة 19 فبراير الجاري.

وأعلنت القناة عن العرض المسرحي منذ ما يقرب من أسبوع، من خلال أغنية التتر بصوت المطرب هشام عباس.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، موعد عرض مسرحية «اللوكاندة» وتردد قناة «DMC» التي ستعرضه.

موعد وقنوات عرض مسرحية «اللوكاندة»

يُعرض العرض المسرحي «اللوكاندة» على شاشة قناة «DMC» بنظام حلقة كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إذاعة الإعادة الأولى لها في تمام الساعة 1.30 صباحًا على نفس القناة، وإذاعتها مره أخرى في اليوم التالي.

تردد قناة DMC الجديد لمشاهدة العرض المسرحي «اللوكاندة»

في بداية العام الجاري 2021، تم تغيير التردد الخاص بالكثير من القنوات التلفزيونية، ويبحث الكثيرون عن التردد الجديد الخاص بقناة «DMC»، وذلك بعد إذاعة الحلقة الأولى من العرض المسرحي «اللوكاندة» مساء أمس الجمعة الموافق 19 فبراير، في تمام الساعة 8 مساء.

والتردد الجديد لقناة «DMC» هو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

قصة العرض المسرحي «اللوكاندة»

يعد العرض «سيت كوم» مسرحي مكون من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثه حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب «اللوكاندة».

أبطال العرض المسرحي «اللوكاندة»

يتضمن فريق عمل العرض المسرحي «اللوكاندة» نخبة كبيرة من كبار الفنانين، بقيادة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي والذي يلعب دور البطولة، ومجموعة أخرى من الفنانين الشباب مثل دياب، وحمدي الميرغني، وويزو، وإبرام سمير، ونورهان منصور، وأحمد الطماني، وعلي حمدي، ووائل العوني، ومريم البحراوي، وياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي، وأحمد فرج، وميدرونا، وأحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد، ومصطفى حمزة، ومحمد عصام، وشريف حسني.