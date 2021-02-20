ديروط تحتفل بـ«محور النيل» والمحافظ يستقبل «الوزير» على المحطة

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، منذ قليل، الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عل رصيف محطة سكة حديد ديروط، التي وصلها الوزير بالقطار، اليوم السبت، لتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر على النيل بطول 15 كم، بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى، حيث يربط بين الطرق الصحراوي الشرقي، والصحراوي الغربي، والزراعي.

واطمان الوزيرعلى حجم العمل ونسب التنفيذ في المشروع، استكمالا لخطة الدولة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد وتنفيذ محاور التنمية به، لربط مختلف محافظات الجمهورية، وتسهيل الانتقال بين الشرق والغرب، وخلق مناطق صناعية وعمرانية جديدة وتوفير فرص عمل للشباب وفقًا لرؤية مصر 2030.

كان وزير النقل قد وصل لمحطة قطار ديروط مستقلا القطار رقم 980 -VIP وكان فى استقباله محافظ أسيوط، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتيرعام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق، والمهندس محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندس نصر طبيخ، رئيس المنطقة السابعة للطرق والكبارى بمحافظة أسيوط، والمهندس حلمى زيدان رئيس مجلس ادارة شركة النيل العامة للطرق والكبارى، ولفيف من المهندسين بالهيئة والشركة المنفذة، ولفيف من المهندسين العاملين بالمشروع والشركات المنفذة وبعض أعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

وقال محافظ أسيوط: إن زيارة الفريق كامل الوزير ستشمل تفقد أعمال محطة سكة حديد ديروط، وبرج الإشارة ثم تفقد المرحلة الأولى من محور ديروط الحر على النيل، وتفقد مواقع العمل المختلفة بالكبارى العلوية على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، قبل أن يجتمع مع قيادات الهيئة العامة للطرق والمهندسين المشرفين على التنفيذ، وممثلى الشركات المنفذة للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل العقبات أمام التنفيذ واستعراض الخطة الحالية ومراحل التنفيذ بالمشروع.