تفاصيل اتصال هاتفي من وزير الزراعة ونائبه بطبيب «رفسه عجل»

أجرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة اتصالا هاتفيا بالدكتور أحمد متولى طبيب أول الوحدة البيطرية بقرية دار السلام مركز طامية بمديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، والذي تسببت ركلة عجل تسمين له في إصابة بالغة ونزيف، وذلك خلال أداء عمله ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أجرى اتصالا هاتفيا بالطبيب البيطري، معربا فيه عن وقوف الوزارة خلفة لحين اتمام شفائة، وتقديره للدور البالغ الذي يقوم به وزملاؤه من أطباء بيطريين خلال أعمال الحملة.

وأضاف الصياد لـ«الوطن»، أن وزارة الزراعة تقف مع الطبيب حتى إتمام شفاء الطبيب من جراحة، ودعم معنوي، وكل ما يطلبه، فالإصابة تمت خلال تأدية عملة الذي تقدره الوزارة جيدا، وتعلم مدى الصعوبات التي يواجهها، لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض التي أتت ثمارها في القضاء على الحمى القلاعية؛ وعدم ظهور بؤر مرضية خلال العامين الماضي والحالي.

وأشار الصياد إلى أن حالة الطبيب أصبحت مستقرة وتوقف النزيف وبدأت الإصابة في الالتئام، وسوف يباشر الطبيب الفوحصات الطبية، غدا الأحد، للتأكد ما إذا كان يحتاج إلى جراحة من عدمة، وفي حال حاجته لجراحة سوف تجريها الوزارة على نفقتها الخاصة، وعلى أعلى مستوى.

وكان الدكتور أحمد متولي طبيب أول الوحدة البيطرية، بقرية دار السلام بمركز طامية مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم قد أصيب يوم الأربعاء، خلال مشاركته في الحملة القومية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وخلال إعطاء جرعة لأحد عجول الجاموس البالغة، ركله العجل الأمر الزي تسبب في نزيف وتجمع دموي حيث يتلقى العلاج حاليا.

وبدأت حملة التحصين ضد الحمى القلاعية يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، وجرى تحصين أكثر من مليوني رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، والتي تم تجهيزها بكل الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، وتتم الحملة في القرى بالتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، كم يتم توفير كل المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية، وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.