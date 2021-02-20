جومانا مراد تشارك في موسم دراما رمضان بمسلسل من بطولتها

كشفت الفنانة جومانا مراد، حقيقة ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الصحفية، بشأن اعتذارها عن المُشاركة في مسلسل «حرب أهلية» للفنانة يسرا، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان المُقبل، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، والأمر مجرد اجتهادات من البعض.

وأوضحت جومانا مراد، لـ«الوطن»، أنها لم تعتذر عن المُشاركة، واسمها لم يكن في قائمة الترشيحات من الأساس، مؤكدة أنا لا تعرف مصدر انتشار هذه الشائعات طوال الأيام الماضية.

وأكدت أنها ستخوض البطولة المُطلقة، في مسلسل جديد، سيُشارك في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل، ومن المُقرر الإعلان عن تفاصيل المشروع كافة خلال الأيام القليلة المُقبلة، مؤكدة أنها لن تغيب عن دراما رمضان.

مستشفى بهية

وكانت الفنانة السورية جومانا مراد، قد حرصت على زيارة مؤسسة «بهية» للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، يوم الأربعاء الماضي، لدعم محاربات السرطان.

وتفقدت جومانا مراد، المستشفى، بحضور ماجد حمدي عضو مجلس الأمناء في مؤسسة «بهية»، كما قامت بتوزيع بعض الهدايا العينية على محاربات السرطان، لرفع روحهن المعنوية، ودعمهن في مقاومة وتحدي المرض.

وأعربت جومانا، عن سعادتها البالغة بزيارتها الأولى لمؤسسة بهية، مؤكدة أنها لن تكون الأخيرة، لما لمسته من روح إيجابية بين محاربات السرطان، مُشددة على أهمية تواجد الفنانين ومشاهير المجتمع في الأعمال الخيرية.

خيانة عهد

وتعاونت الفنانة جومانا مراد مع الفنانة يسرا، في موسم دراما رمضان الماضي، بعد غياب دام نحو 7 أعوام، وذلك من خلال مسلسل «خيانة عهد»، والذي يُشارك في بطولته كل من حلا شيحة، وعبير صبري، وبيومي فؤاد، وخالد سرحان، تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج سينرجي والعدل جروب.

مسلسل «خيانة عهد» دراما اجتماعية، تتناول قصة سيدة تتعرض للغدر والمؤامرات من أقرب الناس إليها، وتسعى طوال الحلقات لإنقاذ أسرتها بكل الطرق الممكنة، لتكتشف أنها تحارب في جميع الجبهات بمفردها.