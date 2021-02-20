إنقاذ مواطن بلا مأوى وإيداعه بدار المسنين بطنطا

تمكن الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ورئيس لجنة مواطن الرئاسية بالغربية، اليوم السبت، من إنقاذ مواطن بلا مأوى وإيداعه بدار المسنين والعجزة بطنطا.

وورد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن بالغربية، بلاغ عن وجود شخص بمنطقة الساحة مقيم بصفة مستمرة بجوار سور مبنى مركز رياضى، وبالتوجه لموقع البلاغ المتواجد به المواطن «ج. أ»، وتبين أنه يبلغ من العمر 67 عاماً، وبالتحدث معه تم إقناعه بأن يذهب مع الفريق لإيداعه بدار المسنين والعجزه بكفر عصام بطنطا.

واطمأن فريق التدخل السريع على باقي النزلاء بالمؤسسة وتأكد من عدم وجود أية مشاكل تواجههم.

جدير بالذكر أن مؤسسة المسنين والعجزة التابعة فنيا لإدارة الدفاع بالمديرية، هي المؤسسة الوحيدة بالغربية التي تستقبل الموطنين بدون أية اشتراكات مجاناً وكافة المصاريف التي تتم قائمة على أهل الخير والمتبرعين.

في وقت سابق، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بإشراف أماني النادري، اليوم الأحد، أنه بدعم من جمعية الأورمان، تمت المساهمة في زواج 1050 فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى المحافظة، وإتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأشارت المديرية، أن هذا يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي شهدت تيسير زواج 1050 فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة.

وجاء ذلك من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

وأكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة الغربية استطاع تيسير زواج 1050 فتاة يتيمة بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة، من خلال تسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.

كما أوضح أن الأورمان، أطلقت مؤخرا مبادرة «خير بالتقسيط» وهي مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل، وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يقوم المواطن بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ ألف جنيه شهريًا لمده 10 شهور، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.