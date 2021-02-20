أطلقت وزارة التربية والتعليم، رابطا مخصصا، للطلاب على مستوى الجمهورية، من خلال الكود الموضح لكل طالب، وتقدم «الوطن» رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2021، وخطوات الحصول على كود الطالب، الذي سيتمكن من خلاله من الدخول على الفصول الافتراضية ومنصة الامتحانات الخاصة بالتعليم عن البعد، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المنصة التعليمية ادمودو Edmodo

واحدة من المنصات التعليمية الإلكترونية المجانية، وتقدم المناهج الدراسية، وتتيح طريقة التواصل بين الطلاب والمعلمين، وتتناسب مع تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاستعلام عن الدروس التعليمية من الدخول هنــــا.

خطوات استخراج كود الطالب بالرقم القومي 2021

ـ يدخل الطالب أو ولي الأمر على موقع الاستعلام عن كود الطالب، من هنــــا.

ـ يتم إدخال الرقم القومي للطالب، الموجود بشهادة الميلاد.

ـ تسجيل تاريخ الميلاد، محافظة الميلاد، اختيار النوع.

ـ الضغط على «تسجيل دخول»

ـ سيتم استخراج كود الطالب للتسجيل بمنصة ادمودو التعليمية.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حدد، في كلمة له تمت إذاعتها عبر القناة التعليمية «مدرستنا 1»، ملامح امتحانات العام الدراسي 2020-2021 لجميع الصفوف، بالإضافة إلى عدد من القرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، واستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، تقديرًا للأوضاع في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

ـ يعقد امتحان تجريبي للثانوية العامة خلال شهر أبريل من المنزل.

ـ تعقد امتحانات الثانوية العامة خلال شهر يوليو المقبل، وتكون امتحانات إلكترونية في لجان حسب الجدول التقليدي.

تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية

ـ تعقد متحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، 7 مارس المقبل، على أن يكون امتحان واحد لجميع المواد، ويكون الحضور يوم واحد فقط.

ـ تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية، في شهر يونيو المقبل، وتكون امتحانات تحريرية في لجان، حسب الجدول التقليدي، الذى ستعلنه وزارة التربية والتعليم فيما بعد.

ـ يمكن للطالب أو ولي الأمر اختيار طريقة التقييم والنجاح في الشهادة الإعدادية والانتقال إلى المرحلة الثانوية، كالآتي:

- الطريقة الأولى: امتحان ورقي

يمكن للطالب الامتحان في الفصل الدراسي الأول، أداء امتحان واحد يشمل مجموعة من الأسئلة في كل المواد الدراسية، وسيكون مدة الامتحان 3 ساعات، ولن يحضر الطالب سوى يوم واحد فقط، وهذا الاختبار سيكون يوم 7 مارس 2021.

وسيكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني تحريرية في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.

- الطريقة الثانية: الامتحان نهاية العام.

يمكن للطالب أن يمتحن فيما درسه خلال العام الدراسي كاملًا في امتحانات تحريرية في لجان مدرسية حسب الجدول التقليدي.