«تنشيط السياحة» تستخدم «باركود» في توزيع خريطة الفيوم بدلا من الورق

قال محمود كامل الباحث في هيئة تنشيط السياحة، إن خريطة أماكن الجذب بمحافظة الفيوم سيجري توزيعها على كل الفنادق والخدمات السياحية الموجودة في المحافظة، إذ جرى البدء في هذه العملية منذ نحو يومين، لافتا إلى أن جرى استخدام تقنية «باركود» كونها أفضل من التوزيع الورقي، وأنها أفضل في التداول عبر الإنترنت.

السائح يفضل الباركود للتعامل بشكل أسهل

وأضاف «كامل» في تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي حسام الحداد والإعلامية جومانا ماهر: «عندما يتحرك السائح في المناطق السياحية والأثرية فإنه لا يرغب في حمل ورقة كبيرة، وبالتالي فإنه يفضل استخدام (باركود) من أجل التعامل مع الخريطة بشكل سهل وسريع».

حددنا مسار الخريطة بواسطة خبراء أجانب

وتابع الباحث في هيئة تنشيط السياحة: «في البداية قيمنا الأماكن السياحية والأثرية في المصريين، وجاء إلينا خبير إيطاليا وأجرينا مسحا لأغلب هذه الأماكن، وقيّمها الخبير، وحللنا نقاط الضعف والقوة في كل مكان، والسعة الاستيعابية الخاصة به، ثم جاء إلينا خبير آخر لتوضيح مسارات الخريطة».

مسارات الخريطة تستهدف القرى المشهورة

واستكمل: «من هنا ظهرت فكرة المسارات الثلاث، فهناك من يحب الآثار والتاريخ، وهناك مسار آخر وهو المسار الطبيعي من أجل استكشاف الأماكن الجيولوجية أهمها وادي الحيتان، وهناك المسار الحرفي لمن يرغبون في التعرف على ثقافة الحرف اليدوية بالمحافظات، إذ يستهدف زيارة القرى المشهورة بهذه الحرف في المحافظة».

بعض الأماكن يعيبها وعورة الطرق المؤدية إليها

وأشار محمود كامل الباحث في هيئة تنشيط السياحة، إلى أن بعض الأماكن يعيبها وعورة الطرق المؤدية إليها، وبالتالي فإنها جرى إزالتها من التقييم، لأن الوصول إليها يتطلب الاستعانة بسيارات معينة مثل 4×4.