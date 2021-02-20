بدء الدراسات العليا بكلية حاسبات ومعلومات دمياط

صدق اليوم المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسات العليا بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط.

وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالشكر والعرفان للدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث، والدكتور جمال بحيرى عميد الكلية السابق، والدكتور أحمد الحربي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث على الجهد المبذول من أجل إعداد اللائحة الجديدة للدراسات العليا.

وقرر الدكتور محمد دعدور رئيس الجامعة بدء إقامة الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية التي كانوا يقيمون بها قبل توقف الدراسة، وذلك اعتباراً من الأربعاء القادم الموافق 24 فبراير، دون تحمل الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية أية أعباء مادية للأيام المتبقية في شهر فبراير 2021، على أن يبدأ تحصيل الرسوم من أول مارس 2021.

ويأتي القرار حتى يتمكن الطلاب والطالبات من نقل أدواتهم واحتياجاتهم للمدن الجامعية والاستقرار بها لمنحهم الفرصة الكاملة للمذاكرة والإعداد الجيد من خلال بيئة تعلم جيدة في أجواء مستقرة قُبيل بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول، ولتهدئة سريرتهم لتمكينهم من خوض الاختبارات بالنجاح والتوفيق.

وناشدت الجامعة الطلاب والطالبات بمراجعة المواقع الإلكترونية لكلياتهم أولاً بأول لمتابعة جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول، وسيتم عودة الطلاب والطالبات إلى نفس الغرف التي كانوا يسكنوها قبل توقف الدراسة مع اتباع نفس التعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة في الفصل الدراسي الأول.