عاجل.. تحديد جلسة 13 أبريل لبدء محاكمة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

حددت محكمة جنيات الجيزة، جلسة 13 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة طبيب الأسنان المتحرش بتهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة داخل عيادته بالدقي.

كان النائب العام، أحال الطبيب المتهم بالتحرش للمحاكمة، بعد أن استمعت النيابة لأقواله واعترف بجريمته، مدعيًا أنه يعاني من مرض، وفشل في الوصول إلى علاج، كما استمعت النيابة لأقوال المجني عليهم الذين شرحوا تفاصيل ما تعرضوا إليه من قبل المتهم.