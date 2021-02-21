بعد إساءات تامر أمين.. رانيا يوسف: المرأة الصعيدية شرفت مصر في كل مجال

علقت الفنانة رانيا يوسف، على تصريحات تامر أمين، والتي أثارت جدلا واسعا، وتعرض بسببها للإيقاف من المجلس الأعلى للإعلام، والتي يسيء فيها لأهل الصعيد، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورا لأبرز الشخصيات النسائية التي تنتمي إلى محافظات ومدن الصعيد وعلقت عليها: «هدى شعراوي - المنيا - صعيد مصر، ثريا حلمي - المنيا - صعيد مصر، سامية جمال - بني سويف - صعيد مصر، سناء جميل - المنيا - صعيد مصر، كريمة مختار - أسيوط - صعيد مصر، الدكتورة عواطف عبد الرحمن - أسيوط - صعيد مصر، تحية للمرأة الصعيدية التي شرفت مصر في جميع المجالات».

وواجه تامر أمين ردة فعل عنيفة بعدما وجه انتقادات لـ«الصعايدة والفلاحين»، عبر برنامجه «آخر النهار» على قناة «النهار»، في معرض حديثه عن الزيادة السكانية ودعوته لتنظيم الأسرة والذي تسبب في إيقاف برنامجه بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتحويله للتحقيق في أكثر من جهة مسؤولة لمحاسبته عن التصريح الذي أغضب أهالي الصعيد والريف.