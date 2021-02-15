بجوار فالكاو.. صحافة تركيا تضع مصطفى محمد في «قائمة المجد»

بات المهاجم الدولي المصري الشاب، مصطفى محمد، والمنتقل إلى صفوف فريق جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من الزمالك، حديث الصحافة التركية مؤخرًا، وذلك عقب تألقه اللافت والسريع مع فريقه التركي.

ونجح لاعب الزمالك المعار في تسجيل أهداف في مختلف المباريات التي شارك فيها مع الفريق منذ انتقاله إليه، إذ نجح في تسجيل 4 أهداف في 4 مباريات شارك فيها مع جالطة سراي، وذلك بواقع 3 أهداف في بطولة الدوري التركي، وهدف وحيد في بطولة الكأس كان أمام ألانيا سبور.

وكان صاحب الـ23 عامًا قاد فريقه لفوز قاتل على قاسم باشا، أمس، الأحد، بنتيجة 2-1، بالدوري التركي، حيث ساهم لاعب منتخب مصر الشاب في الهدف الأول لفريقه، ونجح في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ومن جانبها، فقد أكدت صحيفة «fanatic» التركية أن مصطفي محمد انضم لقائمة المجد التي تضم اللاعبين الذين لم يهدروا أي ركلة جزاء في الموسم الحالي مع جالطة سراي.

وأضافت الصحيفة أن جالطة سراي حصل على 10 ركلات جزاء خلال الموسم الجاري نجح في تسجيلهم جميعا عن طريق 4 لاعبين هم الدولي الكولومبي رادميل فالكاو برصيد 4 ركلات جزاء، ودياني 3 ركلات، ومصطفي محمد ركلتين وأري بابل ركلة وحيدة.

وكان مصطفي محمد قد نجح في تسجيل هدفين من ركلتي جزاء رفقة جالطة سراي كانت الاولى أمام فريق قاسم باشا في المباراة التي انتهت لصالح فريقه بنتيجة 3-0، والثانية في مباراة قاسم باشا والتي فاز بها جالطة سراي بهدفين مقابل هدف وحيدة.

ويعد فريق جالطة سراي أكثر فريق يحصل على ركلات جزاء خلال الموسم الحالي في بطولة الدوري التركي ولم يخطئ أي لاعب في تنفيذها.