تسليم أهالي عقار كوم الشقافة المائل وحدات سكنية شاملة (صور)

تسلم أهالي عقار كوم الشقافة المائل بنطاق حي غرب الإسكندرية، والبالغ عددهم 9 أسر، اليوم السبت، الوحدات السكنية التي تم توفيرها لهم بمدينة بشاير الخير 3، وذلك بعد اللقاء الذي عقده اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مع الأهالي المتضررين أمس، وإبلاغهم برسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أمر بالدعم الكامل لهم وتوفير وحدات سكنية لهم.

وأكد المحافظ أنه أعطى تعليماته إلى المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، بإجراء القرعة العلنية، ثم تسليم الأهالي مباشرة الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن الوحدات السكنية شاملة الأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية مجاناً للأهالي المتضررين، مؤكداً أن التسليم جاء في وقت قياسي، عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية لهم.

من جهتها، قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب، إنه تم نقل الأسر بجميع ممتلكاتهم إلى شقق مجهزة كاملة المرافق وبها جميع الأجهزة الكهربائية وغرف النوم وباقي الأثاث في بشاير الخير، تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم تخصيص سيارتين نقل لنقل الأمتعة وحقائب الأسر، بالإضافة إلى أتوبيس نقل عام لنقل الأسر إلى مسكنهم الجديد.

وأضافت «شعبان» في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنه تم إزالة العقار المائل بالكامل، فيما تم تشكيل لجنة هندسية من كلية الهندسة لمعاينة العقارات المجاورة، التي تضررت من ذلك الميل وتبين سلامة العقارات، حتى التي بها ميل، فهو ميل مستقر سيتم علاجه في الفترات المقبلة.

وطالبت رئيس الحي من جميع المواطنين عدم شراء شقق في عقارات دون التأكد من صحتها وسلامتها، وألا يلتفتون إلى العقارات رخيصة الثمن التي تشهد مثل تلك الكوارث ويصبح المالك هو أكثر المتضررين.