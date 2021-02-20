محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لعقد امتحانات «الترم الأول»

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، مع وكيلة وزارة التربية والتعليم، خطة استعدادات المديرية الخاصة لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي 2020 /2021، وذلك بناء على خريطة المرحلة المقبلة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص عقد الامتحانات.

وأوضحت سهام يوسف وكيلة الوزارة، أنه قد تم عقد اجتماع بحضور مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد، ومديري الإدارات المعنية بالمديرية، لمراجعة استعدادت المديريات لعقد الامتحانات، والذي تناول التأكيد على الالتزام بالقرارات الصادرة من الوزارة بشأن التعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، والتعليمات الصادرة بالكتاب الدوري، وآلية امتحانات الفصل الدراسي الأول والخاص بالتعليم الفني، والصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضحت وكيلة الوزارة أن نظام الاختبارات لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي سيكون امتحاناً ورقياً مجمعاً في جميع المواد في يوم واحد في 28 فبراير للرابع الابتدائي، 1 مارس للصف الخامس، 2 مارس للصف السادس، 3 مارس للأول الإعدادي، 4 مارس للثاني الإعدادي، فيما تقرر عقد اختبارات آخر شهور (مارس، أبريل، مايو) بنفس الأسلوب والطريقة السابقة وهو ما يعادل امتحان الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت إلى أنه في حين يتم تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لآخر العام، وبالنسبة للشهادة الإعدادية، سيتم عقد الامتحانات 7 مارس «امتحان متعدد التخصصات» في المواد الأساسية، ويشترط اجتيازه، ولا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام، ويشترط حصول الطالب على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية، و25% فأكثر في كل مادة، ولو لم يتحقق هذان الشرطان، فعلى الطالب أن يتقدم لامتحان تكميلي، ويعد هذا الامتحان شرط أساسي للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها استعداداً لأعمال امتحانات 2020/2021، وضرورة وضع جدول الامتحانات فى مكان ظاهر وواضح لجميع التلاميذ.

وأشارت وكيل وزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية، بجانب غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية، لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات حال حدوثها، وموافاة المديرية بأية واقعة على الفور، منوهة بمناقشة موجهي عموم المواد الصورة النهائية لورقة الامتحان وكيفية توزيع الدرجات، ووضع الأسئلة بحيث تشمل أجزاء المنهج مع مراعاة الوزن النسبي للورقة الامتحانية، فضلا عن التأكيد على حضور مدير التعليم الفني وواضعي الاختبارات للدبلومات الفنية البرنامج التدريبي من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين يومي 21 و22 فبراير الجاري طريق قاعات الفيديو كونفرانس بالإدارات التعليمية.