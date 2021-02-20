فرحة لم تكتمل.. الموت يخطف عروسين في 20 يوماً ببني سويف

فتاتان صغيرتان لم تكتمل فرحتهما، حيث غيبهما الموت يوم زفافهما، وحول فرحة أسرتيهما إلى حزن وجحيم، فلم يمر 20 يوماً على وفاة «آلاء» ليلة زفافها، في قرية «الرياض»، التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، نتيجة إصابتها بسكتة قلبية، إلا ولحقت بها عروس أخرى، تدعى «هناء»، لقيت مصرعها يوم «الصباحية»، بعد ساعات من زفافها بقرية «ابشنا» التابعة لمركز بني سويف، متأثرةً باختناقها بغاز السخان، بينما تم نقل عريسها إلى العناية المركزة في حالة خطرة.

وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من المقدم أشرف الخولي، رئيس مباحث مركز بني سويف، يفيد بالعثور على جثة «هناء م.»، داخل حمام منزلها بقرية «ابشنا»، وبجوارها عريسها «عبد الله أ.»، مدرس لغة فرنسية، في حالة حرجة، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفاة عروس جديدة جرى زفافها أمس الجمعة، ولقيت مصرعها متأثرةً بإصابتها بالاختناق، ما تسبب في وفاتها في الحال، فيما أصيب العريس باختناق، وتم نقله إلى المستشفى.

تم التحفظ على جثة المجني عليها في مشرحة مستشفى بنى سويف تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة، التي بدأت بمباشرة التحقيق بإشراف المستشار طارق جلال، المحامي العام لنيابات بنى سويف، كما جرى نقل العريس إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وأكدت مصادر من الأهالي وشهود الواقعة أن العروسين احتفلا بحفل زفافهما مساء أمس الجمعة، وعندما توجه الأهل إلى شقتهما صباح اليوم السبت، في «الصباحية»، فوجئوا بعدم رد أي منهما، وبعد عدة محاولات قاموا بكسر باب الشقة، حيث تم العثور عليهما داخل الحمام، حيث تبين وفاة العروسة وإصابة العريس بالاختناق، وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة.

وقبل 20 يوماً، شهدت قرية «الرياض»، التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، مصرع فتاة تُدعى «آلاء»، نتيجة إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، قبل ساعات قليلة من حفل زفافها، وعقب ساعات من عقد قرانها، حيث كانت قد انتهت من دعوة أصدقائها وأحبائها لحضور حفل زفافها، إلا أنهم حضروا مراسم تشييع جثمانها ودفنها بمقابر أسرتها.