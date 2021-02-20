مصرع عروسة يوم «الصباحية» ببني سويف.. اختنفت وعريسها بغاز السخان

لقيت عروسة مصرعها بعد يوم واحد من زفافها في إحدى قرى مركز بني سويف، اليوم السبت، إثر إصابتها باختناق نتيجة تسرب الغاز من سخان المنزل، بينما تم نقل عريسها، والذي يعمل مدرساً، إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى بنى سويف، في حالة حرجة.

وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من المقدم أشرف الخولي، رئيس مباحث مركز بني سويف، يفيد بالعثور على جثة «هناء م.»، داخل حمام منزلها بقرية «ابشنا»، التابعة لمركز بنى سويف، وبجوارها عريسها «عبد الله أ.»، مدرس لغة فرنسية، في حالة حرجة، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف، للعلاج وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفاة عروس جديدة جرى زفافها أمس الجمعة، وأنها لقيت مصرعها متأثرةً بإصابتها بالاختناق، ما تسبب في وفاتها في الحال، فيما أصيب العريس باختناق، وتم نقله الى المستشفى.

تم التحفظ على جثة المجني عليها في مشرحة مستشفى بنى سويف تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة، التي بدأت بمباشرة التحقيق بإشراف المستشار طارق جلال، المحامي العام لنيابات بنى سويف، كما جرى نقل العريس إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وأكدت مصادر من الأهالي وشهود الواقعة أن العروسين احتفلا بحفل زفافهما مساء أمس الجمعة، وعندما توجه الأهل إلى شقتهما صباح اليوم السبت، في «الصباحية»، فوجئوا بعدم رد أي منهما، وبعد عدة محاولات قاموا بكسر باب الشقة، حيث تم العثور عليهما داخل الحمام، حيث تبين وفاة العروسة وإصابة العريس بالاختناق، وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة.