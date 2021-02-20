الإهمال يمنع لاعب الزمالك من السفر إلى السنغال

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك، أن الإهمال تسبب في استبعاد محمد أشرف روقا لاعب الوسط من السفر إلى السنغال.

وشدد المصدر لـ«الوطن سبورت» على أن الجهاز الإداري أثناء مراجعته أوراق اللاعبين تفاجأ بانتهاء جواز السفر الخاص باللاعب، وبالتالي تم استبعاده، وهو الأمر الذي أغضب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة بطل السنغال كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد واسلام جابر وإمام عاشور ويوسف اوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.