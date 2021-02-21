مفاجآت بالأرقام.. تعرف على أكثر المراكز زيادة في معدلات المواليد

رصدت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حصلت «الوطن» على نسخة منها، بالأرقام، ترتيب مراكز بمحافظات الجمهورية من حيث معدلات الزيادة الطبيعية في المواليد، وهي تمثل الفرق بين المواليد والوفيات.

دراسة إحصائية رصدت ترتيب المراكز بالمحافظات من حيث عدد السكان

وقالت الدراسة التي صدرت عقب وصول عدد السكان 100 مليون نسمة في فبراير 2020، إن ترتيب المراكز والأقسام من حيث عدد السكان جاء على النحو التالي :

- مركز قنا " قنا " 3.5 %

- مركز جرجا " سوهاج " 3.3%

- مركز القوصية "اسيوط " 3.1%

- مركز الغنايم" أسيوط " 3.1 %

- مركز العدوة " المنيا " 2.9 %

- مركز ديروط " اسيوط " 2.9%

- مركز أبو تيج " أسيوط" 2.9%

- مركز منفلوط " أسيوط " 2.9%

- مركز سوهاج " سوهاج " 2.8%

- مركز دار السلام " سوهاج "2.8%

-مركز العسيرات "سوهاج " 2.8%

- مركز أهناسيا "بني سويف" %2.8

- مركز الاقصر " الاقصر" 2.7%

- قسم ابو تيج " اسيوط " 2.7%

- مركز صدفا " اسيوط 2.7%

-مركز قفط " قنا" 2.7%- ابو تشت"قنا" 2.7%

- متوسط إجمالي الجمهورية في الزيادة في معدلات المواليد 1.8% .

أقل الأقسام والمراكز من حيث معدل الزيادة الطبيعية

وأشارت الدراسة الى أن أقل المراكز والأقسام على مستوى محافظات الجمهورية ، من حيث معدل الزيادة الطبيعية في المواليد ، وهي التي تمثل الفارق بين المواليد والوفيات " على النحو التالي :

- السنطة " الغربية " 1.16 %

- طلخا" الدقهلية " 1.16%

- فارسكور "دمياط" 1.25

- بيلا "كفر الشيخ "1.48 %

- الفرافرة " الوادي الجديد" 1.49%

- كفر الزيات" الغربية " 1.52 %

- كفر الشيخ "كفر الشيخ " 1.54 %

- قلين "كفر الشيخ " 1.59 % .

كما رصدت الدراسة ، اعداد السكان بالمحافظات ، بعد بلوغ عدد سكان مصر 100 ملايون نسمة في 11 فبراير الماضي وجاءت اعلى 10 محافظات على النحو التالي : - القاهرة 9.9 مليون نسمة

- الجيزة 9.1 مليون

- الشرقية7.5 مليون

- الدقهلية 6.8 مليون

- البحيرة 6.5 مليون

- المنيا 5,8 مليون

- القليوبية 5,8 مليون

- سوهاج 5.4 مليون

- الإسكندرية5.3 مليون

- الغربية 5.2 مليون