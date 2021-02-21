تعرف على حقيقة مشاركة هيثم شاكر في ألبوم «صيف بارد جدا»

نفى النجم هيثم شاكر الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية عن مشاركته في ألبوم غنائي متنوع مع المنتج وليد منصور تحت عنوان «صيف بارد جدا»، والذي ذكر فيه أنه سيشارك فيه في الغناء مع محمد فؤاد وروبي.

هيثم شاكر: أحضر لألبومي الجديد

وقال شاكر لـ«الوطن»: «ليس لدي أي معلومة عن هذا الأمر، وهو غير صحيح بالمرة، ولم يتم الاتفاق معي على طرح هذا الألبوم أو المشاركة فيه، وأطلب من أي شخص نشر هذا الأمر أن يحذفه أو يتواصل مع إدارة أعمالي».

وتابع «أعمل حاليا على ألبومي الغنائي الجديد المقرر طرحه خلال الصيف الجاري، حيث أعمل على اختيار كلماته وألحانه ولم أستقر بعد على موعد طرح أولى أغنياته».

أول دويتو لهيثم شاكر بعد غياب طويل

هيثم شاكر كان قد طرح مؤخرا أغنية ديو بعنوان «كنت غلطة»، مع الفنان هيثم نبيل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف.

وتقول كلمات الأغنية

اتكتبلى بداية اجمل من اللى وياك عشتها

ياللى عشت معاك مشاعر وهم عدى وقتها

عوضتنى الدنيا بعدك

ياللى بعدك كان بدايتى

حتى احلامى اللى ضايعه معاك خلاص رتبتها

بعترفلك كنت غلطة وحكايتنا خلاص ناسيهم

مش هكمل عمرى بندم لا هكمل ناس شاريهم

جاى بتندم ع اللى كان لك

كان معاك بإيديك خسرته

مش هخون انا يوم عيون بقوا دنيتى وبخاف عليهم

فوقت منك رغم انك كنت حلم قديم ونولته

مش هصدق قلب غير لوكنت يوم فعلا عاشرته

شوف مفارقك بس قلبك عمرى يوم مابقول خسرته

يااه .. يااه على الايام

كنت شمس ونورها بقى مطفى الحياة كسراك

ياه انتهينا خلاص

لو هقارنك باللى بعدك جنبه ولا تسوى

انت اخر حد ممكن قلبى لحظة يحن ليه

روح خلاص ماتقولش ذكرى انا قلبى لاللى حافظ عليه

اتفارقت وغيرى سابك .. منتهى العدل اكتئابك

انت شوفت معايا عمر جديد اكيد هو اللى جابك.