إزالة عقار وإشغالات مخالفة بفارسكور

شنت الوحدة المحلية بفارسكور حملة مكبرة لإزالة عقار يمثل خطراً داهماً على المواطنين بشارع النقراشي، وهو عبارة عن دور أرضي وأول علوي، بناء على القرار رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ وتم إزالة العقار حتى سطح الأرض واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وشنت الوحدة حملة إشغالات بنطاق المدينة وبالتنسيق مع شرطة المرافق بهدف عودة الانضباط للشارع وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتعليمات اللواء وحيد رضوان رئيس مركز ومدينة فارسكور بإزالة العقارات التي تمثل خطورة على المواطنين ورفع الإشغالات والتصدي للمخالفات والباعة الجائلين.

وقامت الوحدة المحلية بفارسكور بحملة نظافة صباحية ومسائية شملت مدينة فارسكور بشوارعها الرئيسية والداخلية وذلك لرفع مستوى النظافة العامة والظهور بالشكل الحضاري.

وقامت الوحدة المحلية بأولاد خلف اليوم برفع كافه تجمعات القمامة بطريق الترعة الكبيرة فارسكور- الروضة بهدف رفع مستوى النظافة العامة والظهور بالشكل الحضارى اللائق.

من جهة أخرى، انتهت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، برئاسة اللواء حسين لبيب، من رفع 50 ألف طن قمامة متراكمة منذ سنوات بالمدينة، واستغرق نقلها ما يقارب الشهر، بالتنسيق مع محمد عجم، مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري، ومحمد كيوان مدير إدارة المركبات بديوان عام المحافظة.

وواصل مجلس المدينة أعمال فرد الرمال لتسوية قطع الأراضي بالامتداد العمراني، وسط تشديدات محافظ دمياط على تكثيف المتابعات ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول لمنع تجمعها بالمنطقة مرة أخرى.