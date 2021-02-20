ابنة المذيعة سلوى حجازي: إسرائيل كانت تعرف أن طائرتها مدنية قبل قصفها

قالت رضوى الشريف، ابنة المذيعة الراحلة سلوى حجازي، إن والدتها توفيت عندما كانت في سن السابعة عشر، بينما كان شقيقها الاصغر في سن الـ5 سنوات، ما اضطر العائلة أن تترك الابن لجدته حتى تقوم برعايته وتربيته.

والدتها كانت صاحبة وجه طفولي ملائكي وكاريزما طيبة يعشقها من تعامل معها

وأضافت «الشريف»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن والدتها كانت صاحبة وجه طفولي ملائكي وكاريزما طيبة يعشقها من تعامل معها: «الأطفال الصغيرين كانوا بيحبوها ويعشقوها، حاجة مميزة ودايما فخورة بحب الناس ليها».

إسرائيل كانت عارفة إنها طائرة مدنية.. أطلقوا صاروخ على تانك الطائرة وسقطت

وأوضحت أنهم لا يعلمون حقيقة ما إذا كانت والدتهم تتواصل مع الجهات المخابراتية المصرية في تلك الآونة من عدمه، حيث إنها في حال كانت تتواصل مع الجهات المخابراتية فهو سر دفن معها، ولا أحد يعلم مدى صحة ذلك الكلام: «إسرائيل كانت عارفه إنها طائرة مدنية، وأطلقوا صاروخ على التانك الخاص بالطائرة وسقطت».

استقبلنا العديد من الخطابات من محبيها ومعجبيها بعد وفاتها: شعروا بالفقد

وأكدت أنها بعد وفاة والدتها وصلت لأسرتها الكثير من الجوابات من محبيها ومعجبيها والذين شعروا بالفقد كما شعرت به أسرتها الأساسية، حيث كانت أغلب الجوابات من أشخاص يعزون أنفسهم بدلا من أن يعزوا العائلة.

وأشارت إلى أنها شعرت بالحسرة لعدم وجود والدتها بجوارها خاصة في أثناء يوم زفافها: «مكنتيش متخيلة كنت عاملة إزاي».