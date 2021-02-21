«صحة البحر الأحمر» تعلن جاهزيتها لإجراء تحاليل «أنتيجين» للسائحين

أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على جاهزية صحة البحر الأحمر لإجراء تحاليل «رابد تيست انتيجين» Rapid test antigen للسائحين الأجانب، مشيرا إلى أنه تحليل اختياري حيث تطلبه بعض الدول الأوروبية من سائحيها عند مغادرتهم الغردقة بعد قضاء إجازتهم كشرط أساسي عند عودتهم لمطار بلادهم.

وقال مرعي، في تصريح صحفي لـ«الوطن»، إن تحاليل «رابد تيست انتيجين» هو تحليل يكشف بشكل مباشر الأجسام المضادة في الجسم لمصابى كورونا ويعطي نتيجة أسرع في الوقت من تحاليل pcr وتظهر نتائجه خلال ساعتين فقط، لافتا إلى أنه اختياري وعدد من الدول الأوروبية تشترط وجوده بالبلد المستضيف للسائح حتى تسمح لمواطنيها بالسفر وأكثر الدول التي تشترطه هولندا.

وأشار الدكتور تامر مرعي إلى أن مدن البحر الأحمر السياحية استقبلت حوالي 300 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية منذ شهر سبتمبر الماضي، مؤكدا انخفاض نسبة الإصابة بكورونا بين السياحة الوافدة إلى أقل معدل لها حوالي 1,9%، رغم استقبال الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا وبولندا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا والتشيك وألمانيا.

ولفت إلى تردد من المئات يوميا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على معمل الغردقة المشترك الكائن بمنطقة الدهار وسط مدينة الغردقة لإجراء مسحة pcr، وذلك عقب قضاء إجازتهم بفنادق الغردقة وقبل المغادرة إلى بلادهم للحصول على شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr وخلوهم من أي إصابات بفيروس كورونا وذلك للسائحين الذين تشترط بلادهم إجراءهم مسحة طبية قبل دخولهم البلاد.

ومن جانبه، أشاد خالد العناني وزير السياحة والآثار بمنظومة الصحة بالبحر الأحمر، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة كورونا داخل الفنادق وفي الحجر الصحي والموانئ وذلك حيث استقبلت المدن السياحية الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، مؤكدا على انخفاض نسبة الإصابة بكورونا لأدنى معدل لها بين السائحين الأجانب، وذلك بفضل التنسيق الدائم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

جاء ذلك خلال افتتاح العناني أمس السبت مقر تحليل pcr للسائحين الأجانب بمقر مكتب هيئة تنشيط السياحة بالغردقة يرافقه وزير الطيران المدنى ومحافظ البحر الأحمر.

جدير بالذكر افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يرافقه محافظ البحر الأحمر والدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، أمس السبت، المقر الجديد لسحب عينات فحص فيروس كورونا للسائحين بالغردقة، بمقر مكتب هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر، في الممشى السياحي بمدينة الغردقة.