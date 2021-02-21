محمد فاضل يكشف عراقيل إخراج «ناصر 56»: كان برنامجا دراميا تليفزيونيا

قال المخرج القدير محمد فاضل، إن فيلم «ناصر 56» كان مقرر أن يكون برنامجا دراميا تليفزيونيا، ولم يكن هو مخرجه، «البرنامج كان مقرر أن يتناول يوما في حياة شخصية ما كل يوم، وكان من ضمن الحلقات حلقة عن تأميم قناة السويس ويوم في حياة جمال عبدالناصر»، موضحًا أنهم طلبوا منه إخراج تلك الحلقة بعد اعتذار الزميل هاني لاشين.

السيناريو كُتب 3 مرات.. الأمر شهد كثيرا من العراقيل حتى الانتهاء منه

وأضاف «فاضل»، خلال حواره في برنامج «ابن مصر»، مع الإعلامي مصطفى المنشاوي، على شاشة «المحور»، أن لاشين اعتذر لسبب ما، وعندما أخرج فاضل تلك الحلقة وجدها 45 دقيقة، «طلبت منهم عمل فيلم تليفزيوني سينمائي عن عبدالناصر بدلا من ذلك، حتى إن السيناريو كتب 3 مرات، فالأمر شهد كثيرا من العراقيل حتى الانتهاء منه».

وزيرة الإعلام الليبية عرضت شراء فيلم «ناصر 65» وصفوت الشريف رفض

وأشار المخرج القدير، إلى أن فيلم «ناصر 56» حقق ضجة كبيرة فى أول أيام افتتاحه، وكان النسبة الغالبة من الحضور من الشباب، وتم حفظ شرائط الفيلم ولم تخرج للعرض مرة أخرى، إلا بعد أن التقت وزيرة الإعلام الليبية عام 1995 وزير الإعلام وقتها صفوت الشريف وعرضت عليه دفع تكلفة فيلم ناصر 56 وأخذه لليبيا، فرفض واتصل بممدوح الليثي ليحدد من سيقوم بتوزيعه وحقق إيرادات عالية.